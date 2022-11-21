«حواديت وحكم».. فيديو تعليمي من مبادرة «اتكلم عربي» لأبناء المصريين بالخارج

مقطع فيديو قصير، مدته دقيقة وبضع ثواني، نشرته وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، على الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لتعليم أبناء المصريين بالخارج اللغة العربية والحضارة المصرية، لتحقيق الهدف الرئيسي من المبادرة الرئاسية والذي يتمثل في الحفاظ على الهوية واللغة العربية.

يأتي ذلك في إطار حرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على التواصل الدائم مع أبناء الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج.

المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»

تناول مقطع الفيديو قصة «على بابا» الرواية المصرية الشهيرة، باستخدام أشخاص كرتونية لجذب أبناء الجيلين الثاني والثالث للمصريين بالخارج، واطلاعهم على الدروس المستفادة من هذه القصة.

وتابع المنشور عبر الصفحة الرسمية للمبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، عبر موقع «فيس بوك»: «قصة على بابا والأربعين حرامي فيها دروس مستفادة.. إحكوا القصة لأولادكم وشاركونا في الكومنتات أولادكم استفادوا إيه؟ #حواديت_و_حكم #اتكلم_عربي_و_عيشها_مصري #اتكلم_عربي ».

أبناء المصريين بالخارج

الفيديو يأتي في إطار حرص المبادرة الرئاسية «اتكلم عربي»، على نشر منشورات توضيحية، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، من حين لآخر، بهدف تشجيع الجيلين الثاني والثالث من أبناء المصريين بالخارج، على التحدث باللغة العربية، وعدم تجاهلها واستخدام لغة الدولة المضيفة.

وتأتي مبادرة «اتكلم عربي»، تنفيذا لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بشأن ربط أبناء المصريين بالخارج، بوطنهم الأم، وأهمية الحفاظ على اللغة والهوية العربية، إذ تستهدف المرحلة الأولى من المبادرة أعمار 3 إلى 6 سنوات، والثانية من 6 إلى 12 سنة، والثالثة من 12 إلى 18 سنة من أبناء المصريين بالخارج.