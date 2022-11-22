للمصريين بالخارج.. كيفية حساب المبلغ المستحق لاستيراد السيارات؟

يعد قانون إعفاء سيارات المصريين بالخارج من الجمارك والضرائب والرسوم، من أكثر الأمور التى تشغل أذهان عدد كبير من المصريين العاملين والمقيمين بالخارج، الراغبين في استيراد سيارة خاصة إلى مصر، لذا تحرص وزارة الدولة للهجرة وشؤون المصريين بالخارج، على نشر الكثير من مقاطع الفيديو، عبر الصفحة الرسمية لها بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، لشرح كافة التفاصيل والخطوات لإستيراد السيارات إلى مصر.

«الوطن» تستعرض خلال السطور التالية، كيفية وسداد حساب المبلغ المستحق لاستيراد السيارات إلى الداخل معفاه من الجمارك والرسوم، وفقًا لوزارة الهجرة وشؤون المصريين بالخارج.

شروط استيراد السيارات

- تحدد المنصة الإلكترونية المبلغ المستحق، 100 % من إجمالى الضرائب والرسوم.

- يوجد 25 ماركة بإجمالى 125 موديلًا لمختلف أنواع سيارات الركوب.

- تقدير المبلغ المستحق حسب حالة السيارة.

- غير مسموح باستيراد سيارات نقل أو حافلات نقل جماعي.

طرق سداد المبلغ المستحق لاستيراد السيارات

- يتم سداد المبلغ المستحق من خلال حساب وزارة المالية في البنك الأهلي المصري وهو 173100167، وذلك قبل تاريخ 14 مارس 2023.

- يتم التحويل من حسابك البنكي داخل دولة الإقامة.

- يستثني المقيمين في الدول التى لا تسمح لغير رعاياها بفتح حسابات بنكية.

- يشترط أن يكون للحساب البنكي رصيد سابق.

- الحساب لم يتلقى تحويلات بالعملة الأجنبية من مصر.

- يشترط تقديم كشف حساب بنكي عن الـ6 شهور السابقة.

- يشترط تحويل المبلغ كامل.

ونوهت وزارة الدولة للهجرة وشئون المصريين بالخارج، عبر مقطع فيديو لها، على الصفحة الرسمية للوزارة بموقع التواصل الاجتماعى «فيس بوك»، وجود حالات يمنع فيها الاستفادة من هذا القرار، وذلك في حال تقديم بيانات غير صحيحة أو مستندات مزورة، ثبوت تدبير المبلغ المستحق من مصدر داخل مصر.