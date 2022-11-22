برنامج المناخ العالمي: COP27 حققت ما لم يتحقق في قمم المناخ السابقة

قال الدكتور مجدي علام، مستشار برنامج المناخ العالمي، إن قمة المناخ COP27، رغم كل العقبات والمشكلات التي تم عقدها خلالها، إلا أنها حققت ما لم يتم تحقيقه في قمم المناخ الـ26 السابقة، بصرف النظر عن القائمة الطويلة من الطلبات، التي كان من المقرر تحقيقها بالقمة، لكن مجرد اعتراف القمة ببند الخسائر والأضرار، أكبر إنجاز بتاريخ اتفاقية المناخ منذ إنشائها، لأنه كان هناك محاولات لإدراج هذا البند، لكن كل المحاولات هذه فشلت السنوات السابقة.

إدراج بند الخسائر والأضرار

أضاف مستشار برنامج المناخ العالمي خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية إيمان عبدالباقي، على شاشة «Dmc»، أن مجرد إدراج بند الخسائر والأضرار، اعتراف من الدول الصناعية الكبرى بمسؤلياتها، عما حدث للكرة الأرضية، وهو التزام للدول الصناعية الكبرى بإعادة الشيء لأصله، وتعويض المتضررين، وإعادة التوازن بين الدول النامية والدول المتقدمة صناعيا، التي استفادت من الوقود الأحفوري، لكنها سببت أضرارا للمناخ شديدة العنف والضرر للدول النامية والأفريقية.

أفريقيا انبعاثاتها لا تزيد عن 4%

أشار مستشار برنامج المناخ العالمي، إلى أن الرئيس عبدالفتاح السيسي في كل خطاباته، لا يتحدث عن مصر فقط، بل يتحدث عن مصر وأفريقيا، ووزير الخارجية المصري كان يتحدث باسم مصر والدول الأفريقية، هذا بجانب أن أفريقيا كاملة انبعاثاتها لا تزيد عن 4%، والضرر الوقع عليها كبيرا، والحفاظ على القارة الأفريقية مصلحة، وحفاظا على الكرة الأرضية ككل، موضحا أن الطاقة الشمسية في أفريقيا تساوي الطاقة بأوروبا عشرات المرات.