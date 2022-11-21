محلل اقتصادي: مصر نجحت في الخروج من قمة المناخ بخطط تنفيذية

قال المحلل الاقتصادي الدكتور عمرو سليمان، إن مصر نجحت في الخروج من قمة المناخ بخطط لتنفيذ عدد من المشروعات، وهي مرحلة جديدة في سلسلة هذه القمم، وفارق جوهري بين مؤتمر شرم الشيخ وقمة جلاسكو العام الماضي.

وأشار إلى أن «COP27» رفع شعار التنفيذ لما تم الاتفاق عليه من قبل، لذا كانت الأجندة المصرية تقود هذا المؤتمر، وتركز على الخروج بمجموعة من الإجراءات التنفيذية، إيذانا بالتعامل مع أزمة المناخ والانتقال من مجرد توصيات إلى التنفيذ الفعلي على أرض الواقع.

القيادة المصرية والعلاقات المتوازنة سر نجاح قمة المناخ

وأضاف المحلل الاقتصادي، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «صباح جديد»، المذاع على شاشة «القاهرة الإخبارية»، من تقديم الإعلاميين فادي غالي ونهى درويش، أن القيادة المصرية المتميزة جدا والعلاقات المتوازنة مع كل دول العالم أمر مهم جدا، ومصر دولة مؤثرة في محيطها العربي والأفريقي، ولديها علاقات قوية واستراتيجية مع الولايات المتحدة الأمريكية.

وأضاف، أن الجميع شاهد تدشين مبادرات مشتركة، إضافة للدعم الأمريكي لمصر في مجال الطاقة المتجددة، ومصر لديها علاقات متميزة وعميقة مع روسيا والاتحاد الأوروبي والصين، وهذا الاستثمار للعلاقات الدبلوماسية المصرية مع التكتلات الكبرى بالعالم والدول النامية والدائرة الخاصة بدول عدم الانحياز.

مصر أعدت لقمة المناخ بشكل جيد

وشرح المحلل الاقتصادي، أن الدولة المصرية أعدت لقمة المناخ بشكل جيد جدا، ومصر استطاعت من خلال خبراء متخصصين ومشروعات حاضرة ورجال الدولة أن تصل لتفاهم سمح بالوصول لتوصيات فعالة ومتوافقة بعد القمة، موضحا أن الآلية الخاصة بالتنفيذ لتوصيات مثل إنشاء صندوق له أهداف محددة ورأس مال محدد أمر أيجابي.