ماذا قدمت «الثقافة» في قمة المناخ؟.. ندوات ودورات حرفية واستعراضات شعبية

قالت الدكتورة نيفين الكيلاني وزيرة الثقافة، إنّه تم عقد مجموعة من الندوات التثقيفية عن العمارة البيئية القديمة، خلال قمة المناخ COP27، لافتة إلى أنه عند الحديث عن العمارة المصرية القديمة، يجب أن ذكر المعماري القدير حسن فتحي، موضحا أنه هناك مجموعة من المشروعات التي ترعاها وزارة الثقافة بالتعاون مع اليونيسكو، أهمها إحياء مدينة القُرنة في الأقصر، وهي مدينة قائمة على العمارة المصرية القديمة، وهي قرية حسن فتحي في القرنة، إلى جانب مشروع آخر في سيوة، وهو إعادة إحياء مدينة شالي سيوة، خاصة أنها تضم منازل كثيرة تهدمت بفعل الأمطار.

عروض رقص شعبي خلال قمة المناخ

أضافت الكيلاني، خلال حوارها ببرنامج «صباح الخير يا مصر»، على القناة الأولى والفضائية المصرية، من تقديم مصطفى كفافي وهدير أبو زيد، أن فرق الوزارة قدمت عروضا يويمية للرقص الشعبي، خلال فعاليات قمة المناخ COP27، بواقع 8 فرق تبادلت العروض في 4 مواقع يوميا، إلى جانب كرنفال راقص يومي بالممشى السياحي في خليج نعمة: «نحرص على تقديم التراث المصري بجميع أشكاله، والتنوع الثقافي الكبير في مصر، من خلال عروض الرقص الشعبي التي تقدمها فرق هيئة قصور الثقافة».

«صنايعية مصر» يقدم دورات حرفية

أوضحت وزيرة الثقافة: «نحرص على الحفاظ على الحرف التراثية عن طريق ندوات وفعاليات ثقافية، ودورات تدريبية للشباب المهتمين بالصناعات التراثية من خلال برنامج صنايعية مصر»، لافتة إلى أن البرنامج يقدم دورات تدريبية للشباب في الحرف المختلفة، مثل الطرق على النحاس وتصنيع الخشب والصدف والحبلي الفضة والخزف والخيامية، وفي نهاية المدة يتم تنظيم معرض، ويساعد صندوق التنمية الثقافية، على تسويق المنتجات من خلال المعارض التي تقيمها وزارة الثقافة، كما يتم البدء في عمل المشروعات الصغيرة بالحرف التي تم تعلمها.