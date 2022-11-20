«غرفة المنشآت الفندقية» لـ قصواء الخلالي: بشائر قمة المناخ جيدة على شرم الشيخ

قال علاء عاقل، رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، إن الموسم السياحي الشتوي، يشهد طفرة ملحوظة، خاصة في السياحة الثقافية، بمحافظات الأقصر وأسوان والقاهرة، إذ أن قمة المناخ كانت لها بشائر جيدة على شرم الشيخ، موضحًا أنه بالنسبة لمدينة الغردقة وسفاجا ومرسى علم، فموسم السياحة فيها يشهد طفرة إيجابية ملحوظة، «توجه الدولة لزيادة أعداد السائحين خلال الفترات المقبلة مبشر».

دعم الدولة للسياحة مردوده إيجابي

أضاف «عاقل»، خلال مداخلة هاتفية في برنامج «في المساء مع قصواء»، الذي تقدمه الإعلامية قصواء الخلالي، يعرض على شاشة «سي بي سي»، أن دعم الدولة للسياحة، سيكون له مردود إيجابي على الاقتصاد المصري، والسياحة من دول ألمانيا وأوروبا الشرقية، أبلت بلاءً حسنا الصيف الماضي، والوضع أصبح مستمر، وبداية الشتاء والموسم الشتوي فهو موسم واعد، وسيشهد زيادات مستمرة.

عودة السياحة أهم من نسبة الإشغال

أوضح رئيس لجنة تسيير الأعمال بغرفة المنشآت الفندقية، أن أهم من زيادة نسب الإشغال، عودة السياحة مرة أخرى، وبات هناك ثقة في المنتج المصري، نتيجة ارتفاع الأسعار والتضخم في أوروبا، وأصبح المواطنين الراغبين في السفر دائما ما يسعوا للتوجه إلى مصر، لأن المنتج مقارنة بالسعر جيد، ومصر سيكون لها حظ وفير من السياحة العالمية خلال الفترة المقبلة.