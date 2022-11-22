الفئات المستحقة للمعاش الاستثنائي والأوراق المطلوبة

تستعد البنوك ومكاتب البريد لبدء صرف معاشات شهر ديسمبر 2022، لأكثر من 10 ملايين و700 ألف مواطن بدءا من يوم الخميس 1 ديسمبر 2022، إذ يمكن صرف المعاش من ماكينات الصرف الآلي ومنافذ شركة فوري، ومن المحافظ الإلكترونية للهواتف المحمولة.

الفئات المستفيدة من المعاش الاستثنائي

وأوضحت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إتاحة خدمة المعاش الاستثنائي، للفئات التالية:

- العاملون السابقون بالحكومة.

- العاملون السابقون بشركات القطاع العام والمستحقين عنهم الذين لم يسبق حصولهم على أي معاش لأي سبب.

- منح وتحسين المعاشات الاستثنائية لضحايا الكوارث العامة.

- طلب المعاش الاستثنائي، لتحسين معاشات العاملين السابقين استثنائيا، حتى يتمكنوا من مواجهة الظروف الصحية والاجتماعية.

- تقرير معاش استثنائي لمن أدوا خدمة جليلة للدولة.

خطوات طلب معاش استثنائي من التأمينات

وقالت التأمينات الاجتماعية عبر موقعها الرسمي، إن هناك العديد من الخطوات لطلب المعاش الاستثنائي، للعاملين السابقين بالجهاز الإداري للدولة أو القطاع العام تتمثل فيما يلي:

- استيفاء نموذج المعاش الاستثنائي من جهة العمل السابقة أو مكتب التأمينات المختص.

- تقديم النموذج بعد اعتماده من جهة العمل وتقديمه إلى إدارة المعاشات الاستثنائية في حالة منح المعاش أو تحسينه.

- تحويل صاحب المعاش إلى الهيئة العامة للتأمين الصحي «اللجنة الطبية»، لتقرير نوع المرض ومدى حاجته إلى علاج طويل، وذلك في حالة طلب تحسين المعاش لحالة مرضية.

- إجراء بحث اجتماعي يحدد مصادر الدخل في حالة طلب المعاش الاستثنائي للظروف الاجتماعية.

- عرض طلب صرف المعاش الاستثنائي مرفقا به التقرير الطبي، والبحث الاجتماعي على اللجنة التحضيرية لتقرير مدى الحق في المعاش الاستثنائي، ثم يعرض على اللجنة العليا للنظر في الطلب.