الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي 2022.. اعرف الخطوات بالتفصيل

تزامنًا مع استمرار صرف معاشات شهر نوفمبر 2022 لليوم الرابع على التوالي من ماكينات الصرف الآلي، يبحث أصحاب المعاشات عن خطوات الاستعلام عن قيمة المعاش بالرقم القومي، التي أتاحتها الدولة على الموقع الرسمى للهيئة العامة للتأمينات من خلال اتباع عدة خطواتها، وأهمها أن يكون للشخص صاحب المعاش حسابا «أكونت» على موقع الهيئة.

طرق الاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي

خطوات الاستعلام عن قيمة المعاشات بالرقم القومي تتمثل فيما يلي:

- الدخول على موقع الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية https://nosi.gov.eg.

- الضغط على «الخدمات» .

- اختيارخدمة صاحب المعاش.

- الضغط على استعراض تطور زيادة المعاشات.

- الضغط على بدء الخدمة.

- أوضحت التأمينات أنه لا يمكن استخدام الخدمة بدون تسجيل كمستخدم.

- يمكن بعد التسجيل معرفة تطور زيادة المعاشات وقيمة المعاش.

الخدمات الإلكترونية على موقع التأمينات

ولفتت الهيئة القومية للتأمينات الاجتماعية، إلى أنه تم إتاحة العديد من الخدمات الإلكترونية على الموقع للتيسير على المواطنين، مشيرة إلى أن الخدمات الإلكترونية تمثل في «الاستعلام عن الأجور الخاصة بكل مدة في التأمين الاجتماعي، الاستعلام عن المعاشات المستحقة للمستفيد، الاستعلام عن بيانات رخصة مركبة، الاستعلام عن رصيد المؤمن عليه للعاملين بالخارج».

مواصلة صرف المعاشات بزيادة قدرها 300 جنيه

وأوضحت التأمينات الاجتماعية، أنه تتم مواصلة صرف المعاشات بزيادة قدرها 300 جنيه، مؤكدة أن هذه المنحة الاستثنائية مستمر صرفها مع زيادة المعاش وغير محددة المدة، لافتة إلى أن المنحة الاستثنائية التي تم صرفها بالزيادة تعادل 30 % من قيمة معاشات بعض المستحقين، والتي تساوي 1000 جنيه، بخلاف الزيادة التي أُقرت في شهر أبريل الماضي 2022 بنسبة 13%.