«التضامن»: زيادة المعاشات بنسبة 152% منذ عام 2015

أكدت وزارة التضامن الاجتماعي، أنه جرى رفع الحد الأدنى للأجر التأميني من أول يناير 2022 إلى 1400 جنيه شهريا، في حين زاد الحد الأدنى للمعاشات إلى 916 جنيها شهريا.

وأشارت التضامن في تقرير صادر عنها اليوم، إلى أنه جرى زيادة المعاشات بدءا من 1 أبريل 2022 بنسبة 13% بتكلفة زيادة قدرها 38,4 مليار جنيه سنويا؛ استفاد منها نحو 10,7 مليون صاحب معاش ومستفيد، لافتة إلى أنه تم زيادة قيمة المعاشات المنصرفة من نحو 117 مليار جنيه عام 2015 إلى ما يقارب 295 مليار جنيه عام 2022؛ أي أن المعاشات زادات بنسبة 152% حرصا على تحسين جودة حياة أصحاب المعاشات والتخفيف من حدة آثار الأزمات الاقتصادية المتتالية.

رعاية كبار السن والأطفال اليتامى

وأشارت التضامن إلى أن عدد المستفيدين من 163 دار مسنين نحو 4000 من المسنات والمسنين موزعين على 22 محافظة، كما بلغ عدد المستفيدين من 192 نادي مسنين 30 ألف مسنة ومسن، مؤكدة أنه جرى إعفاء المسنين فوق 70 عاما من مصروفات المواصلات العامة؛ بما يشمل السكك الحديدية ومترو الأنفاق، بالإضافة إلى إعفاء من بلغوا 65 سنة بنسبة 50%.

صدور قانون المسنين قريبا

وأوضحت أنه جرى تقديم مقترح لأول قانون بشأن حقوق المسنين، وجرت مناقشته من قبل مجلس الوزراء وكل من مجلسي النواب والشيوخ، لافتة إلى أنه منتظر صدوره قريبا في الدورة البرلمانية الحالية.

وفي مجال دعم الأيتام، أوضحت التضامن، أنه يجري تقديم دعم نقدي شهري لإجمالي 431 ألف من الأيتام في أسر طبيعية أو ممتدة بما يشمل فاقدي الأبوين أو فاقدي الأب، وذلك بتكلفة قدرها 1.340 مليار جنيه مصري.

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