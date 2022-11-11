وزير الأوقاف: المصريون صف واحد خلف الرئيس ولا عزاء لدعاة الفوضى

قال الدكتور محمد مختار جمعة وزير الأوقاف، إن المصريين يقفون صفا واحدا خلف رئيسهم وجيشهم وشرطتهم ولا عزاء لدعاة الفوضى.

وزير الأوقاف: جمعة الوفاء للوطن وليس التآمر عليه

وأضاف جمعة، في منشورات له عبر صفحته الرسمية على منصّة التواصل الاجتماعي «فيس بوك»، أنّ وعي المصريين صفعةٌ قويةٌ على وجه دعاة الفوضى، متابعا بأنّ اليوم جمعة الوفاء للوطن وليس التآمر عليه.. لا للفوضى.

وشدد وزير الأوقاف على ضرورة التحري في نقل الأخبار من مصادرها الموثقة واجب الوقت، مؤكّدًا أنّ نشر الأكاذيب والشائعات جريمة دينية ووطنية، مختتمًا: «تحروا الصدق».

مختار جمعة: حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان

كان الدكتور مختار جمعة وزير الأوقاف، أكد أنّ حماية الأوطان من صميم مقاصد الأديان، وأنّ حماية الوطن لا تقع على جيلٍ واحد من الآباء أو الأجداد فهي قاسم مشترك على جميع أبناء الوطن وعلى جميع الأجيال، سواء بالدفاع عنه كما قال رسول الله، صلى الله عليه وسلم: «عَينانِ لا تمَسَّهما النَّارُ: عينٌ بكت من خشيةِ اللهِ، وعينٌ باتت تحرسُ في سبيل اللهِ»، أم بالعمل والإنتاج والإصرار والعزيمة وتحري الحقائق، والبعد عن الشائعات أو بثها، مع بذل المزيد من العرق والمزيد من العمل والمزيد من الجهد والمزيد من التراحم والمزيد من التكافل والمزيد من التعاون في ما بيننا، سائلين الله (عز وجل)، أن يحفظ مصرنا وأهلها من كل سوء ومكروه.