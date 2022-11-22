وزير التنمية المحلية: الإسراع في تنفيذ مشروعات «حياة كريمة» لتطوير القرى

وجه اللواء هشام آمنة وزير التنمية المحلية، بالإسراع في تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» وفق البرامج الزمنية المحددة، التي تشرف الوزارة على تنفيذها لرفع مستوى الخدمات في قرى المحافظات بجميع القطاعات وتصبح قرى نموذجية، ولتبدأ القرى الأكثر احتياجاً في جني ثمار المبادرة الرئاسية، في ضوء التنمية الشاملة والبناء المستمر الذي تشهده جميع القطاعات بالمحافظات.

وتابعت وزارة التنمية المحلية، جهود محافظات أسوان والغربية وسوهاج وأسيوط والمنيا وبني سويف والبحيرة، لتنفيذ المشروعات التنموية المنفذة من خلال المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لتحسين حياة ومستوى معيشة الفئات المجتمعية الأكثر احتياجاً وتوفير حياة كريمة لهم.

تدريب الشباب والمرأة

ووجه اللواء هشام آمنة، بتنظيم دورات تدريبية جديدة للشباب بمراكز تدريب الصناعات الحرفية بالمحافظات، التي تدعمها الوزارة، بالميكنة والخامات اللازمة في عدة مجالات مختلفة تناسب الشباب من الجنسين، وهي الملابس الجاهزة والجلود والأحذية والأثاث والنجارة، كما سيتم منح كل متدرب 2250 جنيها كحافز خلال فترة التدريب، وذلك في إطار تنفيذ توجيهات القيادة السياسية بضرورة الاهتمام بالصناعات الحرفية وتدريب الشباب والمرأة على مجالاتها المختلفة، خاصة أن الصناعات الحرفية توفر فرص عمل مستدامة في ظل الأزمة الاقتصادية العالمية الحالية.

دورة تدريبية على تعلم الحرف

وتابعت وزارة التنمية المحلية، بدء أعمال الدوره التدريبية للصناعات الحرفية بمحافظة الأقصر، في مجال النجارة، التي تستمر لمدة ثلاثة أشهر بتمويل من وزارة التنمية المحلية، وتنفذ الدورة في مراكز التدريب التابعة لها بالتنسيق مع المحافظات، ما يسهم في فتح آفاق جديدة أمام الشباب لتدريبهم على الأعمال الحرفية وخلق جيل مدرب من العمالة الحرفية بالمحافظات وإتاحة فرصة حقيقية لهم لتعلم مهنة حرفية لتصبح مجال عملهم ومصدر رزقهم.