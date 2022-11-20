وزير التنمية المحلية للقيادات الجديدة: «مش عايزين قعدة بالمكاتب.. انزلوا الشارع»

شهد اللواء هشام آمنة، وزير التنمية المحلية، اليوم الأحد، بدء فعاليات البرنامج التدريبي لـ58 من قيادات الإدارة المحلية المرشحين لشغل وظائف رؤساء مراكز ومدن وسكرتيري عموم وسكرتيري عموم مساعدين، وفقا للإعلان رقم 1 لسنة 2021، بشأن شغل وظائف قيادات الإدارة المحلية بالمحافظات.

جاء ذلك خلال زيارة وزير التنمية المحلية إلى مركز التنمية المحلية للتدريب بسقارة، بحضور اللواء أحمد، راشد محافظ الجيزة، وإبراهيم الشهابي، نائب المحافظ، وعدد من قيادات الوزارة وسكرتيري العموم والمساعدين في المحافظات ومديري إدارة الأزمات بالمحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية على أن هناك نهج جديد اتخذته الوزارة منذ توليه المسئولية، بضرورة توفير التدريب العملي والنظري لجميع قيادات الإدارة المحلية الجدد قبل تولي المسئولية رسمياً على أرض الواقع، مؤكدًا أنه سيتم إجراء التقييم لجميع القيادات المرشحة قبل إصدار قرارات تعيينهم وتوزيعهم بصورة رسمية بالمحافظات.

وشدد وزير التنمية المحلية على أهمية العمل الميداني وعدم التواجد في المكاتب لقيادات الإدارة المحلية ومتابعة جميع الملفات بالمحليات ومتابعة شكاوى المواطنين على أرض الواقع، وسرعة الاستجابة لها وحسن معاملة المواطنين والاهتمام بطلباتهم، بما يحقق رضا المواطن عما تقوم به المحليات، مع عقد لقاءات بصورة مستمرة مع المواطنين للاستماع إلى مشاكلهم.

استعدادات لمواجهة فصل الشتاء

ووجه «آمنة» قيادات الإدارة المحلية بمتابعة الاستعدادات الخاصة باستقبال فصل الشتاء ومراجعة خطط مجابهته وتقسيم مجموعات العمل وفقاً لخطط وسيناريوهات إدارة الأزمة الموضوعة لذلك، مع مراجعة استعداد غرف العمليات والتواصل مع غرفة عمليات الوزارة وإدارة الأزمات بالوزارة والتواصل الداخلي مع المديريات الخدمية ورؤساء المدن والمراكز وشركات مياه الشرب والصرف الصحي.

وأشاد وزير التنمية المحلية بما حققته مصر من نجاح باهر في استضافة مؤتمر المناخ بشرم الشيخ، وخروجه بصورة مشرفة تليق بالجمهورية الجديدة، في ظل متابعة دورية من الرئيس عبدالفتاح السيسي لكافة التفاصيل، لتكون شرم الشيخ في أبهى صورة لها أمام قادة العالم وجميع المشاركين من كبار الشخصيات الدولية وجميع الوفود المشاركة في الفعاليات.

كما أشار إلى المتابعة الميدانية للدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لمدينة شرم الشيخ، للوقوف على كافة التفاصيل على أرض الواقع، بما ساهم في خروج هذا الحدث الدولي الهام على أحسن وجه بشهادة العالم، بالإضافة إلى عناصر ومقومات النجاح التي وفرتها جميع وزارات وأجهزت الدولة من الإمكانات والمتطلبات اللوجيستية.

وقال وزير التنمية المحلية إن النجاح الكبير الذي حققته الدولة المصرية من استضافة قمة المناخ بشرم الشيخ، تعد شهادة نجاح جديدة على قدرة مصر لتنظيم واستضافة كبرى الفعاليات والمؤتمرات الدولية، مضيفا أنه علينا أن نشعر جميعاً بالفخر كمصريين بعد النجاح الذي حققته الدولة والصورة المشرفة التي ظهرت عليها خلال مؤتمر المناخ والتي كانت حديث جميع الوفود التي شاركت في الفعاليات، وكذا وسائل الإعلام العالمية والإقليمية والمحلية.

وأشار وزير التنمية المحلية إلى أن مصر حققت العديد من النجاحات على مستوى الملفات الخاصة بالمناخ ضمن فعاليات المؤتمر، ومن بينها توقيع الكثير من مذكرات التفاهم والاتفاقيات لتنفيذ مشروعات عديدة في مجال الهيدروجين الأخضر والطاقة النظيفة.

استضافة قمة المناخ

كما وجه «آمنة» التهنئة للرئيس السيسي ورئيس مجلس الوزراء على النجاح الباهر والعظيم الذي حققته مصر من استضافة قمة المناخ، مضيفا «مصر دولة عظيمة تحت قيادة الرئيس السيسي الذي نجح في إعادة الريادة للدولة المصرية على المستوى الإقليمي والدولي في العديد من المجالات والقطاعات.

كما طالب وزير التنمية المحلية بمتابعة مشروعات الخطة الاستثمارية، خاصة في المشروعات الخدمية لسرعة الانتهاء منها ودخولها الخدمة، ليستفيد منها الموطنين بالمحافظات.

كما وجه «آمنة» بضرورة المتابعة المستمرة من القيادات لمنظومة النظافة والاهتمام اليومي بملف القمامة ورفع تراكمات المخلفات أولاً بأول، خاصة في ظل الاستثمارات والجهود التي قامت بها الحكومة خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع بدء تنفيذ المنظومة الجديدة للمخلفات الصلبة على أرض محافظات الجمهورية للحفاظ على صحة المواطنين، ودعم جهود وخطط الدولة للحفاظ على البيئة والنظافة العامة والحفاظ على المظهر الحضاري والجمالي لمختلف المحافظات.

وأكد وزير التنمية المحلية على ضرورة الاهتمام بمشاركة المجتمع المدني والمشاركة المجتمعية الجمعيات الأهلية في دعم جهود المحافظات، فيما يخص ملف النظافة والاهتمام بالقرى والنجوع في هذا الملف، وعدم الاهتمام فقط بالمدن والمراكز والأحياء.

عقد لقاءات أسبوعية مع المواطنين

كما أكد وزير التنمية المحلية على توجيهات القيادة السياسية وتكليفات رئيس الوزراء للوزراء بالاهتمام بالتواصل مع نواب مجلسي الشيوخ والنواب، وعقد لقاءات أسبوعية معهم وإشراكهم في إعداد الخطط الاستثمارية والاقتراحات الخاصة بالمشروعات وتحقيق الصالح العام للمواطنين والوطن، مضيفا «لازم نحافظ على العلاقة الجيدة مع نواب الشعب، في إطار الصالح العام والقانون والإمكانيات المتاحة لنا».

وطالب وزير التنمية المحلية بتقديم كافة التسهيلات والتيسيرات اللازمة من المحافظات الجاري إنشاء الشبكة الوطنية الموحدة للطوارئ والسلامة العامة لسرعة تنفيذها وفقاً لتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، والمدة الزمنية التي حددها.

ووجه الوزير بسرعة توفير الأماكن والمواقع المطلوبة لإقامة الشبكة الوطنية في باقي المحافظات التي ستقام بها، وتذليل أي معوقات.

مواجهة مخالفات البناء والتعديات

وشدد وزير التنمية المحلية على ضرورة التعامل بكل حزم مع مخالفات البناء والتعدي على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة، والتنسيق المستمر بين المحافظات وإدارة المساحة العسكرية بشأن منظومة عمل وحدات المتغيرات المكانية والمرور الميداني من اللجان المشكلة بكل محافظة للتصدي لأي حالة تعدي ومنعها في المهد والإزالة الفورية لها واتخاذ الإجراءات اللازمة لحماية الرقعة الزراعية، بالتنسيق مع الجهات المعنية ومديريات الأمن، وعدم التهاون في هذا الملف.

تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين

كما وجه بالاهتمام بالمراكز التكنولوجية ومتابعة سير العمل بها بما يساهم في تحسين الخدمات المقدمة للمواطنين، والعمل على تقديم الخدمات بصورة أسهل وأسرع في ظل جهود الوزارة المشتركة مع وزارتي الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات والتخطيط والتنمية الاقتصادية، للتوسع في تلك المراكز بما يساهم في فصل مقدم الخدمة عن طالبها.

وأكد وزير التنمية المحلية على أهمية التفاني في العمل وإنكار الذات لتنفيذ التوجيهات الرئاسية وتكليفات رئيس الوزراء في العديد من الملفات المهمة بالمواطنين على أرض المحافظات، مؤكداً على أهمية تحقيق الانضباط في العمل بدواوين عموم المحافظات والمراكز والمدن والأحياء والاهتمام بتصعيد الكوادر الجيدة والمتميزة التي تتميز بالنزاهة والشفافية، موجها بالعمل على رفع الإشغالات بالشوارع والقيام بحملات دورية ومفاجئة لإزالة أي إشغالات والتصدي لأي مخالفات غير قانونية في الشارع أو معوقات لحركة سير المواطنين والحركة المرورية في الشوارع الرئيسية والفرعية .

كما شدد وزير التنمية المحلية على أهمية متابعة خطط رصف الطرق وجودة أعمال الرصف وسرعة رد الشيء لأصله في تلك المشروعات، وعدم التأثير على حياة المواطنين وتحركاتهم اليومية، وضمان صلاحية الطرق وتوفر عوامل الأمان بها والحفاظ على المال العام.

متابعة تنفيذ المشروعات

كما أشار الوزير إلى أهمية المتابعة المستمرة لمعدلات تنفيذ مشروعات المبادرة الرئاسية «حياة كريمة» لسرعة الانتهاء من المشروعات وفقاً للتوقيتات الزمنية وسرعة تذليل أي معقومات تواجه عمليات التنفيذ للانتهاء منه ودخولها الخدمة مع بداية العام الجديد.

وقال «آمنة» إن مبادرة حياة كريمة هي مشروع القرن، ومبادرة فريدة من نوعها لم تشهدها دولة في العالم بهذا العدد الكبير من المشروعات، والتي ستصل تكلفتها أكثر من تريليون جنيه، ولا بد أن نشرف ونتابع معدلات ونسب تنفيذ المشروعات والتي ستخدم حوالي 60 مليون مواطن بقرى الريف المصري.

وأوضح وزير التنمية المحلية أن الوزارة تتابع أداء قيادات الإدارة المحلية ورؤساء المدن والمراكز والأحياء بمختلف المحافظات، وسيتم استبعاد المقصرين في العمل والدفع بأفضل العناصر في المناصب القيادية المطلوبة، مؤكداً أنه لا مكان لأي متخاذل أو متكاسل في أداء العمل بالصورة المطلوبة خلال الفترة الحالية.

وأضاف: «مهمتنا صعبة وليست مستحيلة، وخدمة المواطن شرف لنا جميعاً، وعلينا جميعاً تقديم أفضل أداء للمواطنين ونحن على أعتاب الجمهورية الجديدة، والعاملين بالإدارة المحلية مسؤولين أمام الدولة لتنفيذ كافة التوجيهات والتكليفات، وإحنا مش جايين نقعد في المكاتب، ولازم نشوف الشارع والناس عايزة إيه ونسمع لهم».

ونوه «آمنة» على أهمية العمل الميداني بالأحياء والمدن ومتابعة مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين في أرض المحافظة وتذليل الصعاب التي تواجههم، مشددا على ضرورة الإشراف على مشروعات الخطة الاستثمارية المنفذة في نطاق الوحدات المحلية، إضافة إلى المشروعات القومية المنفذة في نطاق المركز والمدينة والحي، والتنسيق مع الوزارات المركزية لحل أي عوائق لتنفيذ المشروعات المنفذة من خلالهم.

وشدد وزير التنمية المحلية على مديري الأزمات في المحافظات، بضرورة الإسراع في إبلاغ الوزارة بأي مشكلات وأحداث طارئة، وأن يتم تدارس جميع السيناريوهات المختلفة لمواجهة الأزمات، على أن تقوم الإدارة المركزية للأزمات بالوزارة بإعداد تقرير شهري عن الإجراءات التي تم اتخاذها لمعالجة أي قصور في مواجهة أي طارئ.

الابتعاد عن الروتين

وطالب «آمنة» المرشحين لتولي مناصب قيادية في المحليات بالابتعاد على الروتين والبحث عن حلول مبتكرة للمشكلات التي يعاني منها المواطن، والتعاون مع كافة أجهزة المحافظة التنفيذية ومديريات الخدمات بها والتشبيك بينهم لتحسين الخدمات وحل مشكلات المواطنين، لأننا جميعاً مهمتنا نخدم المواطن المصري في كل المحافظات.

ووجه وزير التنمية المحلية بالاهتمام باللقاء الأسبوعي للمواطنين، ليكون هناك لقاء أسبوعيا ثابت لرئيس المركز أو المدينة أو الحي لسرعة حل المشكلات.

وشدد الوزير على حسن معاملة المواطنين لأن رئيس المركز والمدينة والحي هو ممثل الدولة، ورضا المواطن عن الأداء الحكومي يبدأ من الإدارة المحلية، وطالب المرشحين لتولي مناصب قيادية بالمحافظات بضرورة الاهتمام بالارتقاء بمنظومة النظافة في نطاق المدينة، ودعم فرق الانتشار السريع بالتنسيق مع مديرية التضامن والمديريات الخدمية الأخرى.

إبعاد العناصر الفاسدة

وأكد الوزير على ضرورة التعاون مع الأجهزة الأمنية لردع أي منحرف واتخاذ الإجراءات اللازمة وتنفيذ القوانين بكل حزم، مطالبا بحسن اختيار مساعديهم وإبعاد أي عناصر فاسدة أو غير منضبطة فوراً، والاهتمام بأجهزة الحماية المدنية والتنسيق معهم لسرعة التعامل في أي حوادث.

ومن جانبه، أكد اللواء أحمد راشد، محافظ الجيزة، خلال كلمته، على ضرورة تضافر كافة الجهود التنفيذية بالمحافظات للارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين، خاصة مع الجمهورية الجديدة التي تعمل أجهزة الدولة على تنفيذها.

وقال «راشد» إن سرعة الاستجابة لشكاوى المواطنين وطلباتهم يساهم في تحقيق رضاهم، وهو أحد أهداف القيادة السياسية، مثمنا دور وزارة التنمية المحلية في دعم الخدمات وتوفير البرامج والدورات التدريبية لكوادر الإدارة المحلية بجميع المحافظات وفي جميع التخصصات، موضحا أن خدمة المواطنين شرف لنا جميعاً ولا بد أن نبذل أقصى جهد في خدمة المواطن وسرعة الاستجابة لمصالح المواطنين.

المحليات تنفذ رؤى الحكومة

وخلال اللقاء، أكد الدكتور عصام شعت، رئيس قطاع المحليات بوزارة التنمية المحلية، أن القيادات المحلية هي عصب الخدمات الحكومية في المحافظات، وأن المحليات هي الوسيلة الأساسية لتنفيذ رؤى الحكومة لدعم التنمية في المحافظات.

واستعرض «شعت» التحديات السياسية الاقتصادية والتكنولوجية والشعبية التي تواجه العمل في المحليات، والتي تقوم الوزارة بالتعامل معها، وتدريب العاملين بالمحليات على التعامل معها وتحويلها إلى نقاط مضيئة تساهم في الحصول على رضا المواطنين.