«التعليم»: عقد دورة التأهيل التربوي للمعلم المساعد والأخصائي.. 28 يناير

وافق الدكتور رضا حجازي، وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، على عقد دورة التأهيل التربوي للمعلم المساعد، وأخصائي التدريس، ثالث إعاقة «البصرية- الاسم- إعاقة حركية حركة»، التي تعد بديلا للدبلومة التربوية، وشرطا أساسيا لتسكينه على الكادر.

إعداد كشف بأسماء المعلمين

ووجهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، خطاباً للمديريات التعليمية، بإعداد كشف بأسماء المعلمين الراغبين في الحصول على دورة التأهيل التربوي بجميع الإدارات التعليمية والمدارس، مشيرًا إلى أنه يتم إرسال مرفق «الاسم - المحافظة - الرقم القومي- الإدارة التعليمية- المدرسة - التخصص- نوع الإعاقة- كود المعلم- الدرجة- المرحلة- رقم المحمول»، في موعد أقصاه 22 ديسمبر.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، على ضرورة صحة البيانات والمستندات المرسلة وأن تكون معتمدة ومختومة بخاتم الشعار، وعلى مسؤولية الفرد الشخصية، وعدم إعلام أي معلم تنطبق عليه الشروط بموعد الدورة يكون تحت مسئوليتكم، وفي حالة وجود مرافق «المصاحب للمعلم المعاق» يتحمل مصاريف التغذية.

وأشارت الأكاديمية، إلى أن بداية الدورة من السبت 28 يناير إلى الثلاثاء 7 فبراير، ويتم استقبال المعلمين السبت 28 يناير في تمام الساعة التاسعة صباحاً لاستيفاء ملفاتهم بالمقر الرئيسي للأكاديمية المهنية للمعلمين بالسادس من أكتوبر.

شروط التقدم لدورة التأهيل التربوي

وحددت الأكاديمية المهنية للمعلمين، شروط التقدم لدورة التأهيل التربوي وهي كالتالي:-

- أن يكون المتقدم معلم مساعد (أخصائي تدريس ثالث- أخصائي تعليم ثالث).

- تقديم صورة البطاقة الشخصية.

- تقديم صورة طبق الأصل من شهادة التأهيل 5%.

- صحيفة أحوال حديثة تثبت أنه معلم مساعد أخصائي تدريس ثالث /أخصائي تعليم ثالث.

- خطاب يفيد أن المتدرب على رأس العمل معتمد ومختوم بخاتم الشعار.

- الرسوم المقررة للدورة 1500 جنيهًا فقط لا غير، ويتم تحصيلها بالمقر الرئيسي للأكاديمية.