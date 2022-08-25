الأكاديمية المهنية للمعلمين.. رابط طباعة إخطارات التدريب للمرشحين للترقي

وجّهت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تنبيهاً هامًا وعاجلًا للمديريات التعليمية، بتوجيه المرشحين للترقي إلى وظائف المعلمين للعام 2023/2022 بسرعة طباعة إخطارات التدريب من موقع «نظام إدارة كادر المعلم»، لمعرفة موعد ومكان تنفيذ البرنامج التدريبي اللازم ضمن متطلبات الحصول على شهادة الصلاحية للترقي.

رابط طباعة إخطارات التدريب للمرشحين للترقي

وقالت الأكاديمية المهنية للمعلمين، إن طباعة إخطارات التدريب للمرشحين للترقي من خلال هذا الرابط، لافتة إلى عقد برامج التنمية المهنية اللازمة ضمن متطلبات منح شهادة الصلاحية للترقي إلى وظائف المعلمين، بداية من يوم السبت 27 أغسطس طبقا لعدد المستهدفين في كل مديرية.

وشددت الأكاديمية المهنية للمعلمين بالتنبيه على المتدربين بحضور برامج التنمية المهنية اللازمة بما لا يقل عن 75% من ساعات البرنامج، مشيرة إلى أنه يتم تنفيذ دورتين تدريبتين في القاعة التدريبية الأولي من الساعة التاسعة إلى الساعة الواحدة لمدة ثلاثة أيام، والدورة الثانية من الساعة الواحدة ونصف إلى الساعة الخامسة ونصف لمدة ثلاثة أيام.

الأكاديمية المهنية للمعلمين.. 65 جنيه تكلفة شهادة الصلاحية

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، تكاليف إصدار شهادة الصلاحية اللازمة للترقي للمعلمين وهي 65 جنيه، مطالبا بالتنبيه على المتدربين ببرامج التنمية المهنية بتسليم أصل إخلاء الطرف إلى مدير المدرسة، وتكليف مندوب عن كل مدرسة لتسليم إخلاءات طرف المتدربين المرشحين للترقي في مدرسته بحافظة يتم تسليمها إلى مدير فرع الأكاديمية المهنية للمعلمين.

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تقييم المرشحين للترقي.. 50 نقطة

وأوضحت الأكاديمية المهنية للمعلمين، أن تقييم المتدربين بإجمالي 50 نقطة توزع بمعدل نقطتين لكل يوم حضور و4 نقاط للمشاركة اليومية مع المدرب و32 نقطة للاختبار البعدي، ويتم تسجل مجموع النقاط النهائي للتقييم في إخلاء الطرف الذي يتم تسليمه.