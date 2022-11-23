ناهد عبود تعيد تدوير كراتين البيض وغيرها بطرق صديقة للبيئة

سيدة مصرية تعيد تدوير جميع الأشياء الموجودة حولها والتي استخدمتها ولا يصلح استخدامها مرة ثانية، وذلك بدلًا من إلقائها في القمامة، ما يساهم في التلوث البيئي، حيث إن جانب هواية إعادة تدوير العديد من الأشياء تسعى أيضًا إلى تحقيق ما تناشد به الدولة وهو أن تصبح صديقة للبيئة وذلك من خلال إعادة تدوير الأشياء.

نقطة البداية

قالت ناهد عبود صاحبة مشروع إعادة تدوير الكراتين إلى منتجات صديقة للبيئة، إنها رغم تخرجها في كلية التجارة تهوى وتحب الرسم وإعادة التدوير منذ الصغر، حيث تعشق فن الديكوباج وتدخله في إعادة تدوير الأشياء من خلال تزيين السطح وعمل لوحات وتحف من خامات مهملة بدلا من إلقائها في القمامة.

الهدف من المشروع

وأضافت عبود أن المشروع الخاص بها يهدف إلى إنتاج منتجات صديقة للبيئة من خلال إعادة تدوير الأشياء التي لا تصلح للاستخدام مرة اخري ليس الكراتين فقط حيث تقوم بالاحتفاظ بزجاج زيت الطهي والصابون وكراتين البيض وورق الكرتون ذات نفسه وتستخرج منه أعمال فنية صناعة يدوية 100%.

وأوضحت صاحبة مشروع إعادة تدوير الكراتين أنها قامت بتحويل زجاجة الصابون السائل بعد أن فرغت فازة وتحويل طاسة الطهي إلي ديكور يصلح أن يوجد في المطبخ بالإضافة إلى استغلال الاطباق المكسورة أيضا بدلا من القائها سلة القمامة إلى لوح فنية وتحويل الفازة المكسورة الي ديكور بطريقة فنية.

الخطوات المقبلة للمشروع

وأشارت ناهد إلى أنها متخصصة في تدريب الأشخاص على فن الديكوباج منذ عام 2008 وقد شاركت في العديد من المعارض منها معرض ديارنا وتراثنا، مضيفة أن الخطوات المقبلة لها تفكر في إعادة تدوير كرتونة تورتة لكي تستخدم كجبهات للطربيزات بدلًا من إلقائها في سلة القمامة.