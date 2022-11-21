«الصحة العالمية»: مستشفى شرم الشيخ الدولي تحول للأخضر في فترة قياسية

قالت الدكتورة نعيمة القصير ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر، إنّ مستشفى شرم الشيخ الدولي أصبحت مستشفى أخضر في فترة قياسية، موضحةً: «المستشفى أصبح مواكبا لمعايير منظمة الصحة العالمية، ونحن فخورون بذلك».

وأضافت القصير، خلال حوارها مع الإعلامية منى المراغي، مقدمة برنامج COP27، على قناة الحياة: «يتم العمل هناك على التخلص من النفايات الطبية والنفايات الصلبة والاستفادة من الطاقة النظيفة لتشغيل المستشفى، وغيرها من المؤشرات».

وتابعت ممثلة منظمة الصحة العالمية في مصر: «على مستوى القيادة في المستشفى، فإن الأمور جيدة للغاية، نرى جيدا كيف يتصرف العاملون، ولم يعد هناك استخدام للبلاستيك الذي يعد من أبرز ملوثات الحياة البحرية، وهناك معيار أخر متعلق باستخدام الأدوية، مثل أدوية التخدير والعمل على التأكد من سلسلة الأدوية والإمدادات خضراء، كما أصبح هناك تشجير أكبر وفسحة تهوية مستمرة».