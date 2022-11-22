عاجل.. مصرع شاب بجرعة مخدرات زائدة بكفر الزيات: «كان قاعد فوق المقابر»

عثر أهالي مدينة كفر الزيات، بمحافظة الغربية، على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، أعلى المقابر الموجودة بشارع أبو عوف، نتيجة تعاطيه جرعة مخدرات زائدة، وتم نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر المحضر اللازم.

إخطار بوفاة شاب

تلقى اللواء محمد عمار مدير أمن الغربية، إخطارا من مأمور مركز شرطة كفر الزيات، يفيد بورود بلاغ من الأهالي، بالعثور على جثة شاب في العقد الرابع من العمر، ملقاة أعلى المقابر الموجودة بشارع أبو عوف بدائرة المدينة.

جرعة مخدرات زائدة

انتقلت قوة أمنية من المباحث الجنائية، برئاسة الرائد أحمد شيحة رئيس مباحث المركز، وسيارة إسعاف إلى محل الواقعه وتبين من التحريات والمعاينة الأولية، وفاة شاب يدعي «هاني. م. خ» ويبلغ من العمر 35 عاماً، بجرعة مخدرات زائدة، أثناء جلوسه أعلي المقابر.

ندب الطب الشرعي

وجرى نقل الجثة إلى مشرحة مستشفى المنشاوي بطنطا، وحرر محضر بالواقعة، وأخطرت النيابة العامة للتحقيق، في الواقعة، وكلفت المباحث الجنائية بعمل التحريات اللازمة للوقوف على أسباب وملابسات الواقعة، وندب الطب الشرعي لبيان الصفة التشريحية ومعرفة سبب الوفاة تمهيدا لإستخراج تصريح الدفن، وتسليم الجثمان إلى ذويه.