وفاة شاب بطنطا بسبب جرعة مخدرات زائدة.. «بتر يده اليسرى»

لقي شخص في منطقة سيجر، التابعة إلى حي أول طنطا بمحافظة الغربية، مصرعه إثر تناوله زائدة من المخدرات، وعمل على بتر يده، بسبب مروره أزمة نفسية، وإصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ما أسفر عن وفاته.

ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة

حررت الأجهزة الأمنية في قسم أول طنطا، محضرا بالواقعة وتولت النيابة العامة التحقيق، وقررت ندب الطب الشرعي لتشريح الجثة لبيان سبب الوفاة والتصريح بدفنها وسرعة تحريات المباحث حول الواقعة ومعرفة ملابساتها ووجود شبهة جنائية في الوفاة من عدمه.

تلقي اللواء محمد عمار، مدير أمن الغربية، إخطارا من شرطة النجدة بورود بلاغ من أهالي منطقة سيجر بوفاة شاب، 28 عاما، بعد تناول جرعة زائدة من المخدرات، فبتر اليد اليسرى، ما أدى إلى وفاته.

تفاصيل الواقعة

تبين من التحريات والمعاينة الأولية التي قام بها ضباط مباحث قسم شرطة أول طنطا، أن المتوفى يدعى «أمير. ج»، في العقد الثالث من عمره، توفي إثر تناوله زائدة من المخدرات، وعمل على قطع يده إثر إصابته بأزمة نفسية، وأسفر عن إصابته بهبوط حاد في الدورة الدموية، ووفاته، وجرى نقله إلى مشرحة مستشفى طنطا الجامعي بواسطة سيارة إسعاف..