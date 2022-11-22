رويترز: ألمانيا ستسحب قواتها من مالي صيف العام المقبل

ذكرت وكالة رويترز للأخبار، أن ألمانيا ستعمل على سحب قواتها من مالي في صيف العام المقبل، بعد إعلان بريطانيا نيتها هي الأخرى، سحب قواتها في منطقة الساحل والصحراء.

القوات الروسية تبدأ في الانتشار في المنطقة

وتتواجد قوية دولية في منطقة الساحل والصحراء، من أجل منع الاشتباكات بين الجماعات المتشددة والدولة، وكانت فرنسا إحدى الدول التي لديها قواتها في هذه المنطقة، لكن مالي بدأت في دعم القوات الروسية على حساب الفرنسية، ما جعل فرنسا تقلل قواتها في هذه المنطقة.