أستاذ مناخ بجامعة الزقازيق: على الدول الكبرى توفير دعم مالي لتنفيذ مشروعات صديقة للبيئة

قال الدكتور علي قطب، أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، إنّ الدول الصناعية يجب أن توفر دعما ماليا لتنفيذ مشروعات للطاقة المتجددة صديقة البيئة في مصر، من خلال مصانع منتشرة في المحافظات القريبة من السواحل، لاستغلالها في مشروعات تحلية مياه البحر، وإنتاج الهيدروجين الأخضر، لتقليل الانبعاثات الكربونية، ودعم عملية التكيّف مع تغيرات المناخ.

الجميع فخور بعقد قمة المناخ على أرض مصر

وأضاف أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، في مداخلة هاتفية مع الإعلامية دانا مدحت، على شاشة «إكسترا نيوز»، أنّ الجميع فخور بعقد قمة المناخ على أرض مصر، التي شهدت حضورا عالميا من رؤساء وقادة دول، فضلا عن تنظيم المؤتمر، كما أشار إلى تنفيذ مصر العديد من المشروعات الخضراء، وعرضها على ضيوف قمة المناخ COP27.

شروط انعقاد COP27

وتابع أستاذ المناخ بجامعة الزقازيق، أنّ شروط انعقاد مثل تلك المؤتمرات وفقا لهيئة الأمم المتحدة، عقد القمة سنويا في قارة من القارات الـ6، والعام الحالي تستضيفها مصر نيابة عن أفريقيا، ما يؤكد أنّ مصر تمتلك قدرة أمنية وتنظيمية وبحثية في تنظيم مصر المؤتمرات الدولية، إضافة للنقلة الحضارية في حركة النقل والمواصلات والمباني السكنية الجديدة.