كشف ملابسات سرقة مصوغات ذھبیة ومبلغ مالي من شخص بسوھاج

تمكنت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلیة من كشف ملابسات ما تبلغ لمركز شرطة البلینا بمدیریة أمن سوھاج، من مالك محل مصوغات ذھبیة، بأنه عقب مغادرته المحل خاصته وبحوزته حقیبة بداخلها مصوغات ذھبیة ومبلغ مالي، متوجھا إلى محل إقامته، تفاجأ بقیام أحد مستقلي «توك توك» بمحاولة خطف الحقیبة، فسقط أرضا، وعقب ذلك ترجل من المركبة شخصان قاما بأخذ الحقیبة منه ولاذوا بالفرار.

3 متهمين وراء الواقعة

وبإجراء التحریات وجمع المعلومات من خلال الاستعانة بالتقنیات الفنیة الحدیثة، تبین أن وراء ارتكاب الواقعة 3 أشخاص، لاثنین منھم معلومات جنائیة.

ضبط المتهمين واعترافهم

وعقب تقنین الإجراءات تم استھدافھم وأمكن ضبطھم، وبمواجھتھم اعترفوا بارتكابھم الواقعة، وقرر أحدھم بعلمه بتحركات المجني علیه وحیازته المصوغات الذھبیة والمبالغ المالیة، وفى سبیل ذلك اتفق مع باقي المتھمین على تعقب المجني علیه والاستیلاء على ما بحوزته، وفي تاریخ الواقعة قاموا باستخدام مركبة «توك توك» ملك وقیادة أحدھم، لارتكاب الواقعة.

وأرشد المتهمون عن مكان المصوغات الذھبیة و«التوك توك» المستخدم في ارتكاب الواقعة، وأوضحوا إنفاقھم المبلغ المالي على متطلباتھم الشخصیة.

وتم اتخاذ الإجراءات القانونیة.