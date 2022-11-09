ضبط المتهم بسرقة مبلغ مالي من داخل محل هواتف في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية بوزارة الداخلية ملابسات تداول مقطع فيديو متضمناً قيام أحد الأشخاص بالنصب على بائع بأحد المحال ومغافلته.

كانت البداية بتداول مقطع فيديو تم تداوله يظهر خلاله أحد الأشخاص متواجد داخل محل بيع هواتف محمولة ويقوم بمغافلة البائع والإستيلاء منه على مبلغ مالى.

بالفحص توصلت التحريات إلى أن الواقعة حدثت بتاريخ 6/11/2022 بمحل بيع مستلزمات هواتف محمولة بإحدى القرى بدائرة مركز شرطة دار السلام بمديرية أمن سوهاج، ملك "أحد الأشخاص" وكذا العامل المتواجد بالمحل أثناء الواقعة "مقيمان بذات الناحية"، ولم يتم تحرير ثمة محاضر بالواقعة .

وأمكن تحديد مرتكب الواقعة وتبين أنه عامل ، له معلومات جنائية، مقيم بدائرة مركز شرطة البلينا بسوهاج، وعقب تقنين الإجراءات تم إستهدافه وأمكن ضبطه وبمواجهته إعترف بأنه مرتكب الواقعة وضُبط بحوزته مبلغ مالى والسماعة التى قام بشرائها وتم إستدعاء المتواجد بالمحل "المجنى عليه" وتعرف على المتهم وإتهمه بمغافلته وسرقته، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية .