وزير خارجية اليونان: وقعنا مذكرة تفاهم مع مصر حول القضايا الأمنية في المنطقة

قال نيكوس ديندياس، وزير الخارجية اليوناني، إن النقاشات مع الجانب المصري تناولت العديد من القضايا وهناك مذكرة تفاهم تتناول القضايا الأمنية والدفاعية، تقوم على أساس الاحترام المتبادل بين البلدين والقانون الدولي، لافتا إلى أن الاتفاقية تعد إطارا قانونيا وتؤكد أن الصداقة تستند على أسس قانونية، ما يعزز سيادة البلاد واستقرارها.

وأوضح خلال كلمته بمؤتمر صحفي مع نظيره اليوناني، نقلته فضائية «القاهرة الإخبارية»، أن الاجتماعات ناقشت تنظيم العمالة وتوفير الفرص الجديدة، والاتفاقية تمثل اتفاقية رئيسة ومهمة بين مصر واليونان في القطاع الاقتصادي في إطار تنظيمي وقانوني يسهم في تطور العلاقات بين البلدين.

وأشار إلى أن هناك الكثير من القواسم المشتركة فاليونان جزء من الاتحاد الأوروبي وتلعب دورا مهما في توقيع الاتفاقيات مع مصر.