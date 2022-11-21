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البحوث الفلكية: هزة أرضية بقوة 5.8 ريختر مركزها اليونان يشعر بها سكان الدلتا

كتب:

محمد عزالدين
02:33 ص | الإثنين 21 نوفمبر 2022
زلزال

زلزال

سجلت محطات الشبكة القومية لرصد الزلازل والتابعة للمعهد القومي للبحوث الفلكية والجيوفيزيقية، وبعض المحطات الدولية اليوم الاثنين، هزة أرضية ضربت اليونان «على بعد 506 كم شمال مدينة مطروح»، وشعر بها سكان بعض مدن الدلتا.

وكشف المعهد القومي للبحوث الفلكية برئاسة الدكتور جاد القاضي، أن بيانات الهزة الأرضية جاءت كما يلي:

وقت الحدوث والقوة 1:24:52 مساء بالتوقيت المحلي

القوة: 5.8 درجة على مقياس ريختر

خط العرض: 35.86 شمالا

خط الطول : 26.62 شرقا

العمق 85 كم

ولم يرد للمعهد ما يفيد الشعور بالهزة الأرضية ووقوع أي خسائر في الأرواح والممتلكات على إثرها.

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بقلم محمد عزالدين