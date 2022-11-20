وزير السياحة يستقبل سفير اليونان بالقاهرة ويهديه مستنسخا أثريا

استقبل أحمد عيسي وزير السياحة والآثار، صباح اليوم السفير نيكولاوس جاريليديس Nikolaos Garilidis سفير دولة اليونان بالقاهرة، والذي حرص على لقائه لتوديعه قبيل انتهاء فترة توليه مهام منصبه كسفير لبلاده في القاهرة، وذلك بمقر الوزارة في الزمالك، وبحضور الوزير مفوض داليا عبد الفتاح المشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات.

وأعرب أحمد عيسى للسفير اليوناني عن كامل تقديره للتعاون المثمر بين مصر واليونان، والذي شهدته فترة عمله كسفير لبلاده، في ظل العلاقات الوطيدة بين البلدين، متمنيا له تحقيق مزيدًا من النجاح والتوفيق في مهام منصبه الجديد.

تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية

وخلال اللقاء تم بحث سبل تعزيز التعاون بين البلدين في مجال السياحة والآثار واستعراض آخر ما آلت إليه الأعمال بمشروع تطوير وترميم المتحف اليوناني الروماني بمحافظة الإسكندرية، حيث أكد الوزير أن إعادة افتتاح المتحف سيكون بداية انطلاقة جديدة للعلاقات المصرية اليونانية الوثيقة والممتدة على مر التاريخ، حيث يعرض المتحف عدد كبير من القطع الأثرية التي تعود للعصور البطلمية واليونانية والرومانية.

وزير السياحة يهدي السفير اليوناني مستنسخا أثريا كهدية تذكارية

كما أهدي وزير السياحة والآثار للسفير اليوناني مستنسخا أثريا كهدية تذكارية، متمنيا له التوفيق والنجاح في مسئولياته ومهامه العملية الجديدة التي سيكلف بها.

ومن جانبه شدد السفير اليوناني نيكولاوس جاريليديس، على ما يكنه من حب عميق لمصر وحضارتها، مشيدا بالجهود التي تبذلها وزارة السياحة والآثار المصرية لتنشيط الحركة السياحية الوافدة للمقاصد السياحية المصرية والحفاظ على تراث مصر الأثري، موجها الشكر والتقدير للوزير ووزارة السياحة والآثار على ما شهدته الفترة السابقة من تعاون كبير بين مصر واليونان، معربا عن تطلعه لمزيد من التعاون في جميع المجالات ولاسيما السياحة والآثار.