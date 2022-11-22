وزير خارجية اليونان: الاتفاقيات المشتركة مع مصر تؤكد الاحترام المتبادل بين البلدين

قال وزير الخارجية اليوناني، نيكوس ديندياس، إن بلاده تعمل مع مصر على تعزيز الاستقرار في منطقة شرق المتوسط ودعم التعاون الثنائي، بالإضافة إلى مواجهة الهجرة غير الشرعية.

احترام سيادة الدول

وأضاف وزير الخارجية اليوناني في مؤتمر صحفي مشترك مع نظيره المصري سامح شكري «الاتفاقيات المشتركة مع مصر تؤكد الاحترام المتبادل بين البلدين، ونواجه تحديات مشتركة مع مصر».