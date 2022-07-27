وزير الخارجية يبحث مع نظيره اليوناني القضايا الإقليمية والدولية

تلقى السفير سامح شكري، وزير الخارجية، اليوم، اتصالا هاتفيا من نظيره اليوناني نيكوس ديندياس، وذلك في إطار العلاقات الاستراتيجية التي تجمع مصر واليونان، والتشاور المستمر بين البلدين حول القضايا محل الاهتمام المشترك.

التحديات الدولية الراهنة

وأوضح السفير أحمد حافظ، المُتحدث الرسمي باسم وزارة الخارجية، أنّ الاتصال تناول بحث عدد من ملفات التعاون الثنائي بين مصر واليونان، وسبل دفع هذا التعاون، خاصة في ظل التحديات الدولية الراهنة على العديد من الأصعدة.

القضايا الإقليمية

وأضاف السفير حافظ، أنّ الوزيرين تشاورا بشأن مجمل أوضاع المنطقة وعدد من القضايا الإقليمية والدولية محل الاهتمام المشترك والأزمات المتعددة التي يشهدها العالم، وسبل التعاون المشترك للحد من الآثار الناجمة عنها ومواجهة التحديات ذات الصلة.