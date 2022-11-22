آخر ظهور للفنان حازم إيهاب قبل تعرضه لوعكة صحية ونقله للمستشفى

تعرض الفنان الشاب حازم إيهاب لوعكة صحية، أمس الاثنين، وجرى نقله إلى المستشفى لتلقي العلاج اللازم، إذ كشفت عن هذا الأمر زوجته من خلال صورة شاركتها مع جمهورها من خلال خاصية ستوري على صفحتها الخاصة على موقع الصور الشهير إنستجرام.

وقبل تعرض الفنان حازم إيهاب لهذه الوعكة الصحية فكان آخر ظهور له منذ أيام قليلة، إذ ظهر يوم الخميس الماضي الموافق 17 نوفمبر على الريد كاربت الخاصة بفيلم «19 ب» قبل عرضه ضمن فعاليات مهرجان القاهرة السينمائي الدولى فى دورته الـ44.

الفنان حازم إيهاب على ريد كاربت

وكان ظهر حازم إيهاب على الريد كاربت بكامل أناقته وتألقه لم يظهر عليه أي تعب إطلاقا ووقف لالتقاط عدد من الصور الخاصة له والتسجيل مع القنوات الفضائية.

أبطال فيلم «19 ب» لـ حازم إيهاب

فيلم «19 ب» يشارك فيه عدد من الفنانين منهم سيد رجب وناهد السباعي وأحمد خالد صالح وحازم إيهاب وعدد آخر من الفنانين، من إخراج أحمد عبد الله، وإنتاج محمد حفظي، ويشارك ضمن المسابقة الرسمية لمهرجان القاهرة .