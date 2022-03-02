الفنان حازم إيهاب بعد تشييع جثمان ابنه الرضيع: «ربنا ما يكتبها على حد»

وجة الفنان حازم إيهاب، رسالة شكر لكل من قدموا له واجب العزاء، عقب وفاة ابنه الرضيع، الذي توفي فجر اليوم، وكتب: «رب الخير لا يأتي إلا بالخير.. ربنا يرحمه و يجعله شفيعًا لنا في جنته بإذن الله».

وأضاف حازم إيهاب، عبر موقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، قائلا: «متشكر لكل حد اتصل وبعت رسالة.. ربنا ما يكتبها على حد أبدا».

حازم إيهاب يعلن وفاة ابنه

وأعلن الفنان حازم إيهاب، صباح اليوم الأربعاء، وفاة ابنه الرضيع «يونس»، قائلا: «إنا لله وإنا إليه راجعون.. يونس ابني في ذمة الله».

وأقيمت صلاة الجنازة بعد صلاة الظهر، بمسجد الحصري في 6 أكتوبر، والدفنة في مقابر6 أكتوبر على طريق الواحات.

وأعلن «إيهاب» منذ ساعات قليلة، إلغاء العزاء والاكتفاء بالرسائل والاتصالات الهاتفية، وظهر خلال مراسم دفن ابنه في حالة يرثى لها، متأثرا برحيل ابنه الرضيع.

ابن حازم إيهاب يخضع لعمليه في القلب

يذكر أن الفنان حازم إيهاب، أعلن منذ أيام قليلة، عبر حسابه بموقع التواصل الاجتماعي «فيسبوك»، مرض ابنه الرضيع، وكتب: «الحمد لله ربنا رزقنا بـ يونس حازم إيهاب، يوم 18/2/2022، يونس أتولد بعيب خلقي في القلب، وعمل عملية في قلبه وهو عمره ساعات، وهو حاليا في الرعاية المركزة، والله أعلم هيقدر يخرج امتى، أرجوكم ادعوا ليونس ربنا يشفيه ويرجعلنا بالسلامة»، مضيفا: «متأسف جدا لأي شخص مقدرتش أرد على مكالماته أو رسائله».

وقبل وفاة ابنة بساعات قليله، أعلن حازم خضوع ابنه الرضيع لعملية جراحية أخرى: «يونس داخل عملية تانية النهارده بالليل.. أرجوكم الدعاء إنه يقوم منها على خير ويرجع لنا بالسلامة».