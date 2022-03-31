حازم إيهاب عن مشاركته في مسلسل Moon Knight: «سعيد بالفرصة العظيمة دي»

عبر الفنان حازم إيهاب عن سعادته البالغة بمشاركته في مسلسل Moon Knight للمخرج محمد دياب، حيث عرضت الحلقة الأولى من العمل الدرامي، وحققت نجاحاً كبيراً، والتي جاءت باسم «The Goldfish Problem».

ونشر إيهاب صورة لأبطال مسلسل Moon Knight، عبر حسابه الشخصي «فيس بوك»، وعلق عليها قائلاً: «فخور إني بشارك بجزء بسيط من حاجة عالمية زي MoonKnight»، مضيفًا: «متشكر جدا للأستاذ محمد دياب أنه وفر لي فرصة عظيمة زي دي»، ويشارك المونتير المصرى أحمد حافظ فى المسلسل، بالحلقتين الثالثة والرابعة، أحدهما من إخراج دياب والأخرى من إخراج الثنائى جاستن بنسون وآرون مورهيد.

مواعيد عرض مسلسل Moon Knight

وعرضت الحلقة الأولى من المسلسل على منصة «Disney+»، وتميزت بلمسة إبداعية من المخرج محمد دياب، الذي أخرج أيضاً الحلقات الثالثة والخامسة والسادسة، بينما أخرج الحلقتين الثانية والرابعة جاستن بنسون وآرون مورهيد، ومن المقرر أن يذاع المسلسل أسبوعيا بواقع حلقة في الأربعاء من كل أسبوع على منصة «Disney+»، حتى 4 مايو المقبل.

معلومات عن مسلسل Moon Knight

تدور أحداث المسلسل حول جندي سابق في المشاة البحرية الأمريكية، يعاني من مرض اضطراب الهوية الانفصالية، ويكتسب قوى خارقة من إله القمر المصري، وسرعان ما يكتشف أن هذه القوى يمكن أن تكون نعمة ونقمة في حياته المضطربة.

يذكر أن الفنان حازم إيهاب، يعيش حالة من الحزن الشديد بعد وفاة نجله الرضيع، منذ فترة، حيث أن نجله ولد بعيب خلقي، ودخل عمليات أكثر من مرة، ولكنه توفي، ودخل في حالة اكتئاب شديدة بعد رحيله.