حازم إيهاب: ابني دخل العمليات دون علم زوجتي والشيخ قالي مافيش عزاء للأطفال

حالة من الحزن الشديد، سيطرت على جمهور الفنان حازم إيهاب بعد وفاة نجله الرضيع منذ شهور، وتجدد الأمر بعد حديثه عن فترة مرض نجله ودخوله العمليات أمس، في تصريحات تلفزيونية.

وقال إيهاب، «مرينا بأزمة كبيرة وقت ولادة ابني، فهو كان مكتوب له إنه يجي الدنيا ويقعد معانا 13 يوم، وهيروح للي خلقه تاني، يعني ابن الذين ضمن الجنة من غير أي حاجة».

تفاصيل الأزمة الصحية لنجل حازم إيهاب

وعن تفاصيل تعرضه لأزمة صحية قال حازم إيهاب، «لما منة كانت حامل في الشهر الخامس عرفنا إنه هيبقى فيه عيب خلقي في القلب، وسألت في الأزهر عن إجهاض الطفل قالوا يجوز إننا ننزله ولكن أنا مكنش عندي المنطق ده، حسيت إني مش هقدر أسامح نفسي لو نزلته، وأكيد ربنا مش هيبقى عايزه يتعذب كنت بقول جايز ربنا يحط فيه معجزة».

وتحدث عن عدم علم زوجته بدخول نجلها العمليات قائلاً، «يونس لما جه منة مكانتش عارفة إنه دخل العمليات، ودي كانت مشكلة أكبر بكتير، نقلناه المستشفى، وفضلنا نقول لمنة إنه تحت في الحضانة، كام يوم وابتديت أسرسب لها المعلومات واحدة واحدة».

سبب عدم إقامة عزاء لنجله الرضيع

وعن عدم إقامة عزاء له قال، «من سذاجتي كأول مرة أحضر الموقف ده، لما توفي يونس كلمت حد يحجز لي قاعة عزاء وبعدين اكتشفت إن الأطفال مفيش لهم عزاء، وإمام المسجد قالي الأطفال مش بيصلى عليهم ده إحنا بنتمحك فيه علشان يدخلنا الجنة».

وفاة نجل حازم إيهاب

ورحل نجل الفنان حازم إيهاب، في بداية شهر مارس الماضي، ووجه رسالة شكر لكل من قدموا له واجب العزاء، عقب وفاة ابنه الرضيع، وتمنى ألا يرى أحد ما شاهده في نجله الرضيع.