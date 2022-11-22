«الكهرباء»: تشغيل 4 مفاعلات بمحطة الضبعة النووية بحلول عام 2030

أكد الدكتور أيمن حمزة، المتحدث الرسمي باسم وزارة الكهرباء والطاقة، أن الدولة تبذل جهودا كبيرة للاستفادة من الطاقة النظيفة، مشيرًا إلى أن الدولة لديها خطة للتنمية المستدامة في هذا المجال بما لا يؤثر على مكتسبات الأجيال القادمة، وبما يضمن التوسع في مصادر الطاقة الجديدة والمتجددة.

وذكر «حمزة»، أنه من المخطط استكمال 4 مفاعلات نووية في محطة الضبعة، وتشغيلها بحلول عام 2030.

الدولة تبحث عن مصادر جديدة للطاقة النظيفة

وأوضح متحدث الوزارة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامية سارة حازم في برنامج «اليوم»، المذاع عبر فضائية «dmc»، أن الدولة تبحث عن مصادر جديدة للطاقة النظيفة والمتجددة، ضاربًا مثالا بالهيدروجين الأخضر.

ولفت إلى أن مصر بحثت عن مصادر أخرى بما فيها الطاقة النووية، حيث سارت في خطوات إنشاء المحطة النووية بالضبعة، لافتًا إلى أن الوزارة في طريقها لتقديم مستندات للحصول على الإذن الإنشائي للوحدة الثالثة والرابعة بالمحطة.

وأشار إلى أن العمل جارٍ من أجل تحقيق الحلم النووي في مصر، ومن المخطط استكمال 4 مفاعلات نووية في المحطة وتشغيلها بحلول عام 2030، موضحا أن الوزارة بدأت العمل في الوحدتين الأولى الثانية، ومن المنتظر دخولهما الخدمة قريبًا.