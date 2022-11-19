بدء تلقي طلبات التعيين بالدرجة الثالث لوظائف الكهرباء 2022 في «المحطات النووية»

تبدأ هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، اليوم السبت، الموافق 19 نوفمبر، تلقي طلبات المتقدمين لشغل وظائف الدرجة الثالثة لمختلف التخصصات الهندسية والعلمية للعمل بمشروع مصر القومي لإنشاء محطة الضبعة النووية طبقا لإعلان رقم 1 لسنة 2022 لاستكمال هيكلها التنظيمي من مختلف الكوادر البشرية المصرية ويستمر التقديم حتى 25 من نفس الشهر الجاري.

شروط تعيين مهندس تخصص نووية أو كيمياء

وكشفت هيئة المحطات النووية، حاجتها لشغل وظيفة مهندس ثالث، وتخصص نووية أو كيمياء أو ميكانيكا أو كهرباء وكيمياء وفيزياء أو ما يعادله وفقا للشروط الآتية.

- القيد بنقابة المهندسين

- خبرة لا تقل عن 6 سنوات في المجالات الهندسية المتعلقة بعمل الوظيفة.

- قضاء مدة بينية لا تقل عن 6 سنوات في الدرجة الوظيفية الأدنى مباشرة إذا كان المتقدم من العاملين بالنظام الإداري للدولة أو الوظيفة المعادلة للدرجة الوظيفية الأدنى إذا كان المتقدم ممن يشغل وظيفة بأحد الكادرات الخاصة.

- إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط تعيين أخصائي من الحاصلين علي بكالوريوس كمياء وفيزياء

وأعلنت هيئة المحطات النووية، حاجتها لشغل وظيفة أخصائي من الحاصلين على بكالوريوس كيمياء وفيزياء وظيفة علمية ثالث، وفقا للشروط الآتية:.

- القيد بالنقابة.

-إجادة اللغة الإنجليزية والحاسب الآلي.

- اجتياز الاختبارات المقررة لشغل الوظيفة.

شروط التقديم لتخصصات الدرجة الثالثة الهندسية والعلمية لوظائف 2022

وكشفت هيئة المحطات النووية لتوليد الكهرباء، شروط التقديم للمسابقة لوظائف الدرجة الثالثة للوظائف الهندسية والعلمية كالآتي.

-ألا يزيد عن 25 سنة للدرجة الثالثة.

- تقدير تراكمي جيد على الأقل.

- قبول العمل بالضبعة أو القاهرة.

- اجتياز الاختبارات طبقا للقواعد المحددة.