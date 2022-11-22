قناة القاهرة الإخبارية تعرض تقريرا بعنوان «أوبئة أخرى بعد كورونا.. تحد عالمي جديد»

عرض برنامج «مطروح للنقاش»، الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، تقريرا بعنوان «أوبئة أخرى بعد كورونا.. تحدٍ عالمي جديد»، وذكر التقرير، أنه تبدو أن تداعيات جائحة كورونا على العالم، لم تقتصر على الاقتصاد والبيئة فحسب، بل امتدت للجهود العالمية المبذولة في مكافحة الأمراض والأوبئة المختلفة، نظرا لضعف تمويل البرامج الصحية المقدمة لمكافحة فيروس الإيدز والملاريا والسل.

وأضاف التقرير: «انشغال العالم خلال العامين الماضيين في اتخاذ التدابير الوقائية اللازمة، وتوفير اللقاحات لمواجهة فيروس كورونا، تسبب في تراجع دور المنظمات الدولية لتقديم المساعدات اللازمة للبلدان الأكثر عرضة لانتشار الأوبئة».

وتابع: «على مدار الأشهر الماضية، انتشرت أمراض مختلفة في بعض دول المنطقة العربية، وتفشي وباء الكوليرا في مناطق الشمال السوري لسوء الأوضاع الإنسانية داخل المخيمات، وتلوث مياه الشرب نتيجة انخفاض منسوب المياه في 24 محطة».