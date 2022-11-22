قناة «القاهرة الإخبارية»: لوحات معدنية تنذر بأعمال عنف بين صربيا وكوسوفا

قال سلامة عطا الله، مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، إنّ الخلاف القائم بين صربيا وكوسوفا بشأن لوحات السيارات المعدنية، قد يتسبب في أعمال عنف بين الجانبين، فضلا عن أنّ المفاوضات الطارئة التي دعا لها الاتحاد الأوروبي بين الطرفين باءت بالفشل لعدة أسباب.

صربيا لا تعترف باستقلال كوسوفا

وأضاف «عطا الله»، خلال مداخلة عبر «سكايب»، على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أنّه بعد استقلال كوسوفا عن صربيا عام 2008، تحاول الأولى الانفراد بالإجراءات الخاصة بها، موضحًا أنّ صربيا لا تعترف باستقلال كوسوفا، وأنّها تُصدّر لوحات معدنية للسيارات لمواطني كوسوفا من أصل صربي، والمقدر عددهم بنحو 40 ألف مواطن، يعيشون شمال البلاد، وهو ما تعترض عليه كوسوفا، وتعتبره انتهاكًا لسيادتها الوطنية.

الوضع خطير خاصة بعد فشل المفاوضات بيت الطرفين

وأكد مراسل «القاهرة الإخبارية» من بروكسل، أنّ الوضع خطير خاصة بعد فشل المفاوضات بيت الطرفين، حتى أنّ الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت للضغط على الطرفين للتوصل إلى حل لتلك الأزمة.