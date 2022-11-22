أستاذ باطنة لقناة القاهرة الإخبارية: تحسين المنظومة الصحية ساعد مصر على تجاوز جائحة كورونا

قال الدكتور أشرف عقبة، رئيس أقسام الباطنة العامة بجامعة عين شمس، إن جائحة كورونا فرضت في الفترة الأخيرة استثمارات ومصروفات كبيرة على المنظومات الطبية في المنطقة العربية، ما أثر بشكل كبير على الاهتمام ببعض المشكلات الصحية الموجودة فيها.

مصر تجاوز جائحة كورونا لهذه الأسباب

وأضاف خلال مداخلة ببرنامج «مطروح للنقاش» الذي تقدمه الإعلامية إيمان الحويزي على شاشة «القاهرة الإخبارية»، أن التوجيهات الرئاسية في مصر كانت واضحة بتحسين المنظومة الطبية والمستشفيات وعمل تجهيزات على أعلى مستوى، ما ساعد مصر على تجاوز جائحة كورونا بأمان إلى حد كبير.

وتابع رئيس أقسام الباطنة العامة، أنه كان هناك تحسين للعديد من الأدوات التي تستخدم في المنظومة الصحية منها المستشفيات إلى جانب دخول مشروعات جديدة مثل إنتاج اللقاحات والدواء الطبية، ومراكز الدم والبلازما، ما ساعد على مرور مصر من خلال الجائحة بمكاسب من المنظومة الطبية.

وأوضح أن بعض البلاد كان بها ظروفا قاسية مثل سوريا واليمن، سببت نقصا في الغذاء، وانتشار أمراض أخرى بهذه الدول.