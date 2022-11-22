محافظ الشرقية يُكرم الرياضيين الفائزين في البطولات المختلفة: رفعتم اسم مصر (صور)

كرم الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، البطلة رحاب أحمد رضوان لاعبة منتخب مصر البارالمبي لرفع الأثقال لحصولها على ذهبيتي منافسات وزن 50 كجم ببطولة أفريقيا المفتوحة، التي أقيمت في الفترة من 27 وحتى 30 أكتوبر الماضي، بصالة الدكتور حسن مصطفى بـ 6 أكتوبر بمشاركة 24 دولة، بمنحها شهادة تقدير ووسام استحقاق يحمل شعار المحافظة، متمنياً لها مواصلة التفوق الرياضي ورفع اسم مصر عاليا في جميع المحافل المحلية والإقليمية والدولية.

ماهر عزت مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي

كما كرم المحافظ الكابتن ماهر عزت مدرب منتخب مصر لرفع الأثقال البارالمبي بمنحه شهادة تقدير ووسام استحقاق تقديرًا لدوره في حصول اللاعبة على مركز متقدم في البطولة الأفريقية البارالمبية لرفع الأثقال لذوي القدرات والهمم.

أعرب المحافظ عن سعادته لفوز ابنة الشرقية ومركز منيا القمح بالمركز الأول في بطولة أفريقيا لرفع الأثقال البارالمبي بعد تحقيقها 122 كجم كأفضل رفعة لها وبمجموع 363 كجم، ليؤكد أن الشرقية تضم نماذج مضيئة ومشرفة ترفع اسم مصر عاليًا في المحافل الرياضية العالمية، قائلاً أن هذا الإنجاز يعبر عن إرادة حقيقية وعزيمة منقطعة النظير لكل من يريد أن يرفع اسم مصر عاليا.

لاعبي فريق نادي السكة الحديد لكرة الهدف

وكرم المحافظ لاعبي فريق نادي السكة الحديد لكرة الهدف وهم «محمد حسن عبد الشافي، ومحمد عبد الفتاح محمد، وسيد حسان السيد، وأحمد ناصر عبد العليم، ومحمود محمد محمود، وشادي شريف منصور، ومحمد السيد السيد، وإبراهيم محمد السيد، لحصولهم على بطولة كأس السوبر لدوري المكفوفين التي أقيمت بمحافظة الإسكندرية في الفترة من 28 إلى 30 سبتمبر الماضي، والكابتن علاء حمدي محمد محمد المدير الفني والكابتن أحمد مجدي محمد سالم مدرب الفريق.

كما حرص محافظ الشرقية على تكريم لاعبي فريق تنس الطاولة للاعاقة الحركية بنادي أهلي فاقوس المشاركين في بطولة الجمهورية لذوي الهمم، التي أقيمت بصالة نادي الحرية ببورسعيد خلال الفترة من 16 إلى 18 أكتوبر الماضي وهم «سماح حسن عبد المتعال، وأحمد محمد الصغير، ومني أحمد أحمد، وهند إبراهيم عبد الرحمن، ومحمد محمد احمد الكيال، وآمال إبراهيم أبو النور»، بمنحهم جميعا شهادات تقدير وأوسمة استحقاق تحمل شعار المحافظة تقديرًا لدورهم في المشاركة بالبطولات والحصول على مراكز متقدمة ورفع اسم المحافظة عاليا.

وقال المحافظ «أنتم مثال متميز لإدارة الذات التي تعد سر النجاح لأي شخص في أي مجال وأصبحتم نموذجا يحتذى به في كافة المجالات، وواجهتم الصعاب النفسية والجسدية وطورتم من أدائكم لنيل ما تسعون إليه وهو تحقيق الانتصارات وحصد الميداليات والفوز بالبطولات المحلية والإقليمية وسنظل نفخر بكم دائما موجها الشكر للجميع على الأداء المتميز لمواصلة السير في الطريق الصحيح ورفع اسم محافظة الشرقية ومصر عاليا».

حضر التكريم الدكتور أحمد عبد المعطي نائب المحافظ والأستاذ سعد الفرماوي السكرتير العام والمهندس محمد الصافي السكرتير العام المساعد والمهندس عبد المجيد الأشقر عضو مجلس الشيوخ