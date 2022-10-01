 أول فريق «آيس هوكي» مصري.. فاز بميدالية ذهبية وشارك في بطولات عالمية

انطلق أول فريق لرياضة الآيس هوكي في مصر للمشاركة في البطولات الدولية، وتعد لعبة الآيس هوكي عالمية ولكنها غير منتشرة في مصر بشكل كبير، وبدأ الفريق المصري ممارسة اللعبة في عام 2002 واشترك في أول بطولة أفريقية في 2016، ولا تقتصر اللعبة على سن معين بل تتضمن مشاركة الأطفال والشباب والبنات.

فريق معتمد من اللجنة الأوليمبية

وقال الكابتن محمود غنيم، لاعب وعضو إداري بفريق الآيس هوكي المصري، إن فريقه هو الأول من حيث الاعتراف من قبل اللجنة الأوليبمية، وتأسس الفريق بشكل رسمي في 2015 بعد أول مشاركة في البطولة الأفريقية، لافتا إلى أن الفريق تواصل مع المصريين المقيمين في أمريكا وكندا كونهم ممارسين للعبة بشكل احترافي.

الفريق المصري للآيس هوكي

وأوضح «غنيم» خلال استضافته بتقرير لبرنامج «السفيرة عزيزة» مع الإعلامية سالي شاهين في والمذاع على فضائية «DMC»، أن الفريق المصري للآيس هوكي شارك في العديد من البطولات في الكويت وأبو ظبي وأمريكا اللاتينية، وحصل الفريق على الميدالية الذهبية في الفريق الأول والـ16 عاما.

جميع الأعمار في الآيس هوكي

وأشار الكابتن محمود غنيم، إلى أن فريق الآيس هوكي يتضمن جميع الأعمار ولا يوجد سن محدد للعبة، يمارسها الأطفال من سن 6 سنوات حتى 50 عاما، لافتا إلى أنها تشبه لعبة الهوكي الأرضي وتتكون من 5 لاعبين وحارس مرمى ويتم ممارستها على ملعب ثلجي، ولها تجهيزات محددة تضمن أمان اللاعب من خلال ارتداء الخوذة وواقي الصدر والوجه والذراعين

يُذّكر أن برنامج السفيرة عزيزة، يُذاع يوميا من السبت إلى الأربعاء، في الثالثة عصرا، وتتبادل على تقديمه 6 مذيعات، وهن: سناء منصور، جاسمين طه، شيرين عفت، نهى عبدالعزيز، سالي شاهين، رضوى حسن.

ويتناول برنامج السفيرة عزيزة كافة القضايا والأخبار المجتمعية التي تهتم بها الأسرة المصرية بجميع عناصرها ، بجانب حرصه على متابعة أخبار الموضة والأزياء، ورصد قصص النجاح المختلفة لسفيرات مصر في كل مكان داخل وخارج مصر، الاتي حققن نجاحات في مجالات مختلفة.