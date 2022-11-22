«اقتصادية النواب» تناقش الخطة الاستثمارية للصندوق السيادي

ناقشت اللجنة الاقتصادية بمجلس النواب، الخطة الاستثمارية للصندوق السيادي، في حضور كل من الدكتورة هالة السعيد، وزيرة التخطيط، وأيمن سليمان الرئيس التنفيذي للصندوق.

التعاون مع الصناديق السيادية العالمية

وقالت الدكتور هالة السعيد، إن الموارد المالية للصندوق بلغت 5 مليارات جنيه، وحققت عوائد بلغت أكثر من 25 مليار جنيه من استثمارات محلية وأجنبية، وذلك خلال عمله على مدار عامين فقط، وهو أمر جيد.

وأكدت وزيرة التخطيط، أن خطة الصندوق الحالية هي توسيع التعاون مع الصناديق السيادية العالمية، مثل الصندوق السعودي والقطري والكويتي وأيضا البحريني، والصناديق الأجنبية التي يتخطي عددها 170 صندوقا عالمياً.

وشرح أيمن سليمان، الرئيس التنفيذي للصندوق السيادي، خطة عمل الصندوق وحجم استثماراته في المجالات المختلفة، مثل القطاع العقاري وتحلية المياه والطاقة المتجددة.

وأبدى النائب احمد بهاء شلبي، رئيس الهيئة البرلمانية لحزب حماة الوطن بمجلس النواب، وعضو اللجنة، ملاحظاته حول تباطئ عمل الصندوق رغم إنشائه عام 2018، إضافة إلى الاستفسار عن العوائد القطاعية المستهدفة، وضرورة الأخذ في الاعتبار كامل هيكل الملكية للمشروعات، ما يضمن المساهمة الاكبر للقطاع الخاص.

المستثمر الأجنبي يفضل التعامل مع الصناديق السيادية

وردت وزيرة التخطيط، بأن قانون الصندوق صدر في 2018، إلا أن نشاطه الفعلي جاء في 2020، مشيرة إلى أنه لا تعارض بين الصندوق وعمل الوزارات والمؤسسات الحكومية الأخرى، بل ينسق مع الجميع مثلما حدث في مجال تحلية المياه والتنسيق مع وزارتي الري والإسكان.

واكدت هالة السعيد، أن المستثمر الأجنبي في كل دول العالم يفضل التعاون مع الصناديق السيادية بعيداً عن الروتين الحكومي.