رئيس جامعة برج العرب يحدد فرص عمل خريجي برنامج إدارة المعلومات الصحية

كلية العلوم الصحية، واحدة من أبرز كليات الجامعات التكنولوجية، وعلى رأسها جامعة برج العرب التكنولوجية، التي بدأت بها الدراسة لأول مرة هذا العام، وتضم الكلية مجموعة متميزة من البرامج، التي تؤهل الطالب لسوق العمل، ومنها برنامج إدارة المعلومات الصحية.

الدكتور محمد مرسى الجوهري، رئيس الجامعة، حدد لـ«الوطن»، كل المعلومات الخاصة ببكالوريوس إدارة المعلومات الصحية، من حيث هدف البرنامج والمسميات الوظيفية للخريج، وفرص العمل بعد التخرج.

هدف البرنامج

يتمثل هدف البرنامج، في إعداد ممارسي إدارة معلومات صحية لديهم المعرفة والمهارات اللازمة، للقيام بتحليل وإدارة البيانات الصحية، تحليل متقدم وتحليل نظم إدارة المعلومات الصحية.

ولخريج برنامج إدارة المعلومات الصحية، مجموعة من المواصفات، أبرزها، التواصل بشكل فعال، والعمل بفاعلية وتعاون مع أعضاء الفريق الطبي، من التخصصات المتعددة وممارسة المسئوليات المهنية والأخلاقية، وتحليل البيانات الصحية، وإدارة السجلات الصحية الإلكترونية، وإدارة المشروعات الخاصة بالمعلوماتية الصحية.

كما تشمل مواصفات الخريج، تطبيق المعرفة الأساسية للعلوم الصحية، في القيام بدوره في مؤسسات الرعاية الصحية والابتكار والابداع، في مجال إدارة المعلومات الصحية.

المسميات الوظيفية:

- محلل البيانات.

- مسئول قواعد البيانات.

- منسق إدارة المعلومات.

- ممارس إدارة المعلومات.

فرص العمل بعد التخرج:

- فرص عمل بالمستشفيات الحكومية والخاصة.

- فرص عمل في المراكز الطبية الخاصة والعامة.

- العمل في المؤسسات الطبية والصحية والمجمعات الطبية العامة والمتخصصة.

- فرص عمل بمراكز الأشعة والمختبرات.