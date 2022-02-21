جامعة الإسكندرية تطلق قافلة تربوية ورياضية جديدة لقرى برج العرب

ضمن سلسلة القوافل المجتمعية التى تطلقها جامعة الإسكندرية لخدمة المجتمع والمناطق الأكثر إحتياجا، وتحت رعاية الدكتور عبد العزيز قنصوة، رئيس جامعة الإسكندرية، نظم قطاع خدمة المجتمع وتنمية البيئة بالجامعة برئاسة الدكتور محمد عبد العظيم أبو النجا، القائم بأعمال نائب رئيس الجامعة لشئون خدمة المجتمع وتنمية البيئة، قافلة تربوية توعوية وتثقيفية ورياضية لخدمة أطفال وشباب قرية أبو صير ببرج العرب، وبمشاركة كليات التربية الرياضية للبنين والتربية النوعية والتربية للطفولة المبكرة.

وقد قام طلاب كليتي التربية الرياضية بنين وبنات، بتنفيذ بعض التدريبات الرياضية في رياضة كرة القدم وتنس الطاولة وبعض القياسات الجسمية، وتدريبات اللياقة البدنية، وإجراء عدد من المسابقات بين الأطفال هناك، فيما قامت كلية التربية النوعية بتنفيذ عدد من الأنشطة مثل التلوين على الجبس، ورسم على الوجوه، ورسم وتلوين بالأوريجامي وقص ولزق رسومات ملونة وعمل لوحات فنية بالورق الملون وعمل جرافيتي بالاستنسل على القماش، كما تم عقد ندوات توعية لسيدات وفتيات القرية، وقام أعضاء القافلة من كلية التربية للطفولة المبكرة بتنظيم مسرح للعرائس، وتنفيذ الأنشطة الفنية، وعمل ندوة توعوية لأمهات الأطفال عن التعامل مع أطفالهم بإيجابية وكيفية تنفيذ بعض الأنشطة مع الصغار.