محافظ أسيوط يلتقي وكيل وزارة الصحة لاستعراض جاهزية المؤسسات الطبية

التقى اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، في مكتبه بديوان عام المحافظة، بالدكتور محمد زين الدين حافظ وكيل وزارة الصحة بالمحافظة، للاطمئنان على استقرار الأوضاع الصحية بالمحافظة وجاهزية المستشفيات خلال إجازة العيد والاحتفالات، واستمرار خطة القوافل الطبية بقرى ومراكز المحافظة، وذلك في إطار خطة الدولة لمواجهة انتشار فيروس كورونا المستجد، وتنفيذ خطط التنمية المستدامة في القطاع الصحي.

استعراض الموقف الصحي بالمحافظة

وأكد محافظ أسيوط إنه تم خلال اللقاء استعراض الموقف الصحي بالمحافظة والاطمئنان على جاهزية المستشفيات الصحية وغرف العناية والاستقبال، وخاصة خلال إجازة عيد الفطر المبارك والاحتفالات والعطلات، مشددًا على تكثيف الجولات والزيارات الميدانية لمخازن الأدوية والمستشفيات المركزية والعامة بمختلف مراكز المحافظة للوقوف على مدى جاهزيتها وتوافر الأدوية والفرق الطبية والتأكد من الالتزام بالإجراءات الاحترازية والوقائية لمواجهة فيروس كورونا حفاظا على صحة المرضى والعاملين بتلك المستشفيات والمترددين عليها، لافتًا إلى تزويد كافة المستشفيات بالاحتياجات والمستلزمات الطبية والأدوية تسهيلًا على المواطنين وتحسين الخدمات المقدمة لهم، وخاصة أقسام الطوارئ والعناية المركزة والعزل.

خطة القوافل الطبية

واستعرض وكيل وزارة الصحة، خطة القوافل الطبية التي يجري تنفيذها بالتنسيق مع وزارة الصحة والسكان واستهداف قرى المبادرة الرئاسية «حياة كريمة»،والقرى الأكثر احتياجا لتوفير الخدمة الطبية المجانية للمواطنين تسهيلا لهم، حيث يتم إطلاق قوافل طبية يومي 8 و9 مايو، بقرية دكران بمركز أبوتيج ويومي 10 و11 مايو في قرية سلام بمركز أسيوط.

كافة التخصصات ضمن القوافل الطبية

وأشار إلى أن القوافل تضم كافة التخصصات الطبية من الباطنة والأطفال، والأنف والأذن والعظام والجراحة والرمد والأسنان والقلب والجلدية ونساء وولادة وخدمات تنظيم الأسرة، بجانب خدمات الأشعة والتحاليل الطبية، بالإضافة إلى صيدلية تتوافر بها كافة الأدوية، كما يتم تحويل الحالات التي تحتاج إلى إجراء عمليات جراحية إلى المستشفيات التابعة للوزارة.

كما اطمئن المحافظ على الإجراءات التي اتخذتها مديرية الصحة لنهو قوائم الانتظار للمرضى وسرعة إجراء عمليات قسطرة القلب بصفة دورية للحالات الحرجة وعمليات العظام بمستشفى الإدمان، كما اطمئن على استمرارية تنفيذ المبادرات الرئاسية والخاصة بـ 100 مليون صحة والكشف على الأمراض المزمنة والاعتلال الكلوي والحفاظ على صحة الأم والطفل والكشف المبكر عن سرطان الثدي.

وأكد وكيل وزارة الصحة على استمرار القوافل الطبية لتقديم الرعاية الطبية للمواطنين بالقرى الأكثر احتياجا والأماكن البعيدة.

وأوضح محافظ أسيوط إنه تم رفع حالة الاستعداد القصوى بجميع المستشفيات وتنظيم عمل الأطقم الطبية والتمريض خلال أيام العيد لضمان انتظام تقديم الخدمة الطبية وأوجه الرعاية الصحية للمرضى على الوجه الأكمل ووضع خطط كاملة للتعامل والتشغيل.

غرفة عمليات تعمل 24 ساعة

كما أكد المحافظ أن غرفة عمليات المحافظة الرئيسية تعمل على مدار 24 ساعة وعلى اتصال دائم بغرفة عمليات الطورائ بالمديرية وغرف عمليات الإدارات الصحية والمستشفيات للتعامل مع أية بلاغات أو حوادث، مشيدًا بالجهود التي تبذلها الأطقم الطبية لتقديم أفضل رعاية صحية للمواطنين، مشيرًا إلى درجة الاستعداد بمرفق الإسعاف أيضا وتجهيز عدد كافٍ من سيارات الإسعاف المزودة بالأكسجين والمستلزمات الطبية والماسكات موزعة بكافة أنحاء المحافظة وأماكن الحدائق والمتنوهات والتجمعات للتعامل مع الحالات الطارئة.