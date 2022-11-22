«رياضة النواب» تناقش مع وزير الشباب إجراءات صيانة الملاعب وخطة التنفيذ

شارك الدكتور أشرف صبحي، وزير الشباب والرياضة، في اجتماعات لجنة الشباب بمجلس النواب، برئاسة الدكتور محمود حسين، في إطار التعاون المشترك بين السلطتين التنفيذية والتشريعية.

إجراءات الوزارة لصيانة الملاعب

وقال الدكتور محمود حسين، رئيس اللجنة، إنه ناقش مع الوزير عددا من القضايا التي تهم الشباب المصري، وخطة الوزارة لصيانة الملاعب، لافتا إلى أن الوزير وعد بإخطار اللجنة بإجراءات الوزارة المتبعة لصيانة الملاعب والخطة الموضوعة لذلك وما تم تنفيذه من الخطة.

يأتي ذلك في الوقت الذي ناقشت فيه اللجنة، اليوم الأربعاء، طلبي إحاطة مقدمين من النائبين عبد الفتاح محمد الشحات، وسحر صدقي خليفة، بشأن سرعة الموافقة على تدبير الموارد المالية لتطوير مركز شباب أبو تشت بمحافظة قنا الكائن بقرية «القارة»، وإنشاء غرف للملابس، مشيرا إلى أن المركز حصل على العديد من البطولات على مستوى الجمهورية والمراكز المتقدمة.

زيارة مركز شباب مدينة أبو تشت

وأفادت الجهة الإدارية، بأنه تم زيارة مركز شباب مدينة أبو تشت من قبل لجنة الشباب والرياضة بمجلس النواب، وذلك خلال زيارة اللجنة لمراكز الشباب بمحافظة قنا، وتمت الإشارة من قبل المركز بعرض بعض المتطلبات ولم يكن منها ما هو وارد بطلب الإحاطة، وتم إعداد التقرير الخاص بالزيارة وإخطار وزارة الشباب، وكذلك الانتهاء من أعمال الإحلال والتجديد والتطوير للملعب الخماسي وتم الاستلام الابتدائي بتاريخ 3 أغسطس 2022.

وفي نهاية الاجتماع، أوصت اللجنة بسرعة الانتهاء من الأعمال المطلوبة لمركز شباب مدينة أبو تشت، على أن يتم موافاتها من قبل وزارة الشباب والرياضة بما تم بشأن توصياتها الخاصة بزياراتها الميدانية لمحافظات البحيرة والإسكندرية، الشرقية والدقهلية، وقنا، وسوهاج.