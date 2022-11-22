«الوراق».. تطوير وتنمية وحياة كريمة (ملف خاص)

لا يتوقف العمل لحظة على أرض جزيرة الوراق التى أدخلتها الحكومة فى خطط التطوير، ضمن المخطط الاستراتيجى القومى للتنمية العمرانية بمصر 2052.

وتستهدف خطة تطوير الوراق الارتقاء بهذه المنطقة الواعدة، والاستفادة من موقعها الفريد على نهر النيل، بما يحقق تحسين جودة الحياة، وتنفيذ مشروعات تنموية.

وبخلاف الأهداف التنموية والاستثمارية لمشروع التطوير فإنه يهدف أيضاً إلى الحفاظ على البيئة الطبيعية من التدهور الذى يحدث للبيئة نتيجة عشوائية العمران غير المخطط، وهو ما يجرى رصده من خلال زيادة معدلات النمو العمرانى على الأراضى الزراعية، فضلاً عن تأثير هذه العشوائية بيئياً على نهر النيل الذى يحيط بالجزيرة التى تقع على 1300 فدان.

وتعد واحدة من 255 جزيرة فى مصر، لكنها تتميز بمساحتها الواسعة، ويحدها شمالاً وشرقاً محافظة القليوبية وجنوباً محافظة القاهرة وغرباً محافظة الجيزة، وهو ما يمنحها موقعاً استراتيجياً مميزاً فى قلب محافظات القاهرة الكبرى الثلاث، ويؤهلها لمشروعات تنمية واستثمارات كبرى تنهض بالجزيرة وإقليم القاهرة الكبرى فى غضون سنوات قليلة.

ولم يختلف المسار الذى انتهجته الدولة فى تطوير جزيرة الوراق عن المناطق الأخرى التى نفذت فيها مشروعات تطوير ناجحة، راعت حقوق الأهالى وتعويضهم بطريقة عادلة، تشمل بقاءهم فى مناطقهم الأصلية كأحد البدائل المطروحة أمامهم، وهو ما حدث فى منطقتى مثلث ماسبيرو ومجرى العيون، قبل شهور.