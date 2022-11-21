ضبط شخصين بتهمة انتحال صفة رجلي شرطة في الوراق.. سرقا شابا

ألقت الأجهزة الأمنية بمحافظة الجيزة، بإشراف اللواء عبد العزيز سليم مدير الإدارة العامة للمباحث، القبض على شخصين انتحلا صفة رجال الشرطة، وسرقا مبلغا ماليا من أحد المواطنين بدائرة قسم شرطة الوراق، وحُرر محضر بالواقعة، وباشرت النيابة التحقيقات.

سرقة مبلغ مالي

وتلقى العميد هاني شعراوي، رئيس مباحث قطاع شمال الجيزة، إخطارا، يفيد بأن عاملا، 43 سنة، ومقيم في شبين القناطر بالقليوبية، حضر إلى قسم شرطة الوراق، وأفاد بتعرضه لسرقة مبلغ مالي قيمته 1800جنيه من قبل شخصين كانا يستقلان سيارة، وانتحلا صفة رجلي شرطة، وقاما بمغافلته وسرقة المبلغ المالي.

وتمكن فريق بحث من تحديد السيارة التي اُستغلت في ارتكاب الواقعة، وبإجراء التحريات وجمع المعلومات أمكن التوصل للمتهمين، وهما سائق سبق اتهامه في القضية رقم 4170 جنايات بولاق أبو العلا، وعاطل سبق اتهامه في القضية رقم 4170 جنايات بولاق أبو العلا «أموال عامة».

ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة

وعقب تقنين الإجراءات تم ضبط المتهمين والسيارة المستخدمة، وهي ملك والد المتهم الأول، وبمواجهتهما اعترفا بارتكابهما الواقعة، وتحرر محضر بالواقعة وباشرت النيابة التحقيقات، التي أمرت بحبسهما 4 أيام على ذمة التحقيقات.