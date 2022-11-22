حادث صلاح سالم اليوم.. نجت «العروس» وماتت صديقتها في ليلة الحنة

بعد ساعات من الفرح والبهجة داخل منزل العروس «دينا» في مدينة نصر، تبدل الحال في ختام اليوم، إلى حزن وحسرة، كادت تخلع قلوب العروس وصديقاتها الثلات، على فراق صديقتهن «ريهام»، في حادث مروع على طريق صلاح سالم اليوم، إذ كانت ريهام سراج الدين، تقود سيارتها بصحبة صديقاتها الأربع، بما فيهن العروس، من أجل الذهاب إلى منزل «ريهام» في مصر الجديدة، لقضاء سهرة، لكن الأمر انتهى بحادث مفزع، راحت ضحيته ريهام، بعد أن اصطدمت سيارتها بالحاجز الخرساني على طريق صلاح سالم، وأصبن باقي زميلاتها.

لجنة فنية لفحص حادث صلاح سالم

قررت النيابة العامة، انتداب لجنة فنية من خبراء المرور لفحص سيارة الفتاة المتوفية ريهام سراج الدين، في حادث صلاح سالم اليوم، لبيان حالتها الفنية، وفحص الفرامل وغيرها من أدوات الأمان، وموافاة النيابة العامة بنتائج الفحص.

كما كلفت الشرطة، بإعداد تحرياتها في الحادث لبيان حدوثه نتيجة شبهة جنائية أم لا، ورصدت كاميرات المراقبة وتفريغها لبيان أسباب الحادث، كما استعلمت النيابة العامة من المستشفى، عن حالة الفتيات المصابات في حادث صلاح سالم.

المصابات في حادث صلاح سالم اليوم

وأفادت تحقيقات النيابة العامة، أن الفتيات المصابات في حادث صلاح سالم اليوم، هن «دينا محمد عبد الرازق الأنصاري، وروان هشام حسن، وروان سراج الدین توفيق، ودنيا محمد منتصر»، وأن الفتاة المتوفية ريهام سراج الدين، هي من كانت تقود سيارتها، وكن في الطريق إلى منزلها في مصر الجديدة لقضاء سهرة معها، لكنها ماتت إثر حادث مروع.

اختلال عجلة القيادة في يد الفتاة المتوفية

بحسب رواية بعض المصابات، ووالد الفتاة المتوفية في محضر الشرطة، أن الفتاة المتوفية، اختل عجلة القيادة في يدها أثناء سيرها على طريق صلاح سالم اليوم، ما أدى إلى فشلها في السيطرة على عجلة القيادة، واصطدامها بالحاجز الخرساني، ونتج عنها الحادث المروع الذي انتهى إلى وفاتها في الحال، بينما تعرضت سيارتها إلى تدمير تام من قوة الارتطام بالحواجز الخرسانية.