بالأسماء.. إصابة 3 أشخاص في تصادم سيارتين بمدينة المنيا الجديدة

أصيب 3 أشخاص، اليوم الثلاثاء، في حادث تصادم بين سيارتين ملاكي بمدينة المنيا الجديدة، وجرى نقلهم إلى المستشفى وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

بلاغ بتصادم سيارتين ملاكي

تلقت الأجهزة الأمنية في محافظة المنيا إخطارا من غرفة عمليات النجدة، بوقوع حادث تصادم بين السيارة رقم 243 ى ب س ملاكي، بآخري تحمل رقم 5394 ن ب س ملاكي بمدينة المنيا الجديدة.

بانتقال سيارات هيئة الإسعاف ورجال الأمن والبحث الجنائي تبين أن الحادث تسبب في إصابة 3 أشخاص وهم: صالح عبد الشهيد 54 سنة، ومصطفي زغلول 53 سنة، وأحمد محمد 54 سنة، مقيمون جميعا بمدينة المنيا الجديدة.

نقل المصابين لمستشفى المنيا العام

تم نقل المصابين إلى مستشفى المنيا العام، لتلقي العلاج، حيث تنوعت الإصابات ببين كسور وكدمات وسحجات بأنحاء الجسم، وتم التحفظ على السيارتين، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.

ولقي طالب مصرعه، اليوم، إثر إنقلاب سيارة بالطريق الصحراوي الغربي بمركز العدوة شمال محافظة المنيا، وتم نقل الجثة لمشرحة المستشفى، وتحرر محضر بالحادث، وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيق.