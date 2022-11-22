مصرع طفل في حادث تصادم بسوهاج.. والطب الشرعي: لا شبهة جنائية

صدمت سيارة نقل طفلًا بمركز سوهاج، أودت بحياته في الحال، وتلقى اللواء محمد عبدالمنعم الشرباش، مساعد وزير الداخلية، مدير أمن سوهاج، إخطارًا من اللواء محمد زين، مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، بورود بلاغ لمركز شرطة سوهاج، بوجود حادث تصادم ومتوفٍ في دائرة المركز.

وانتقلت وحدة بحث جنائي تحت إشراف اللواء محمد زين مدير إدارة البحث الجنائي بمديرية أمن سوهاج، إلى موقع الحادث.

وتبين أنه في أثناء سير السيارة «نقل» بقيادة «وليد.ا.ر»، 18 عاما، حاصل على دبلوم تجارة، ويقيم بالناحية ذاتها واختلت عجلة القيادة في يده واصطدم بالطفل «محمد.ع.ا»، 11 عاما، طالب بالمرحلة الإعدادية، وتوفي في الحال.

نفي الشبهة الجنائية

وبسؤال والد المتوفى المدعو «علاء.ا.ا»، 36 عامًا، عامل، ويقيم بالناحية ذاتها وأفاد بمضمون ما تقدم، واتهم قائد السيارة بالتسبب في الحادث، ونفى الأب وجود شبهة جنائية.

تقرير الطب الشرعي

وبسؤال قائد السيارة، أفاد بمضمون ما تقدم، وأضاف بأنه تفاجأ بالمذكور أمامه ولم يتمكن من مفاداته وجرى التحفظ على السيارة، وبتوقيع الكشف الطبي على الجثة بمعرفة مفتش الصحة، أفاد بأن سبب الوفاة كسر في قاع الجمجمة ما أدى إلى هبوط حاد في الدورة الدموية والتنفسية، ولا توجد شبهة جنائية، وتحرر محضر بالواقعة واتخذت الإجراءات القانونية اللازمة.