مصرع 4 شباب في حادث تصادم بطريق صلاح سالم

لقى 4 شباب مصرعهم، في حادث تصادم بطريق صلاح سالم بمدينة نصر، ونقلت جثثهم إلى مشرحة زينهم، تحت تصرف النيابة العامة التي قررت انتداب مفتش الصحة للكشف الظاهري على جثامين الضحايا لبيان سبب الوفاة وصرحت بالدفن.

بلاغ لأمن القاهرة بحادث التصادم

وتلقت الأجهزة الأمنية بالقاهرة بلاغا بوقوع حادث تصادم بطريق صلاح سالم في مدينة نصر ومصرع 4 أشخاص، وبالانتقال تبين انقلاب سيارة ملاكي يستقلها 4 شباب، وبالفحص تبين مصرع كل من «أحمد .م، 17 سنة وعلي .خ، 18 سنة، وعبد الرحمن .م، 17 سنة، ومحمد .ب، 16 سنة، ونقلت الجثث لمشرحة زينهم وتحرر محضر بالواقعة وأخطرت النيابة العامة لمباشرة التحقيقات، وقامت الأجهزة الأمنية برفع حطام الحادث وتسيير الحركة المرورية.

نجل رجل أعمل يقتل 4 طلاب بسيارته في الشيخ زايد

وفي سياق آخر، شهدت منطقة الشيخ زايد واقعة مصرع 4 طلاب في حادث سير بمنطقة الشيخ زايد علي يد كريم الهواري نجل أعمال شهير، وكشفت التحريات بأن المتهم كريم الهواري كان يقود سيارته تحت تأثير المخدر وبسبب رعونته وغيابه عن الوعي اصطدم بسيارة ملاكي يستقلها 4 طلاب وأسفر الحادث عن مصرعهم، وتم نقل الجثث لمشرحة الشيخ زايد.

ضبط المتهم

وعقب تقنين الإجراءات جرى ضبط المتهم، وبالعرض على النيابة العامة قررت عرضه على الطب الشرعي لبيان هل كان وقت الواقعة تحت تأثير المخدرات من عدمه.

تقرير الطب الشرعي

وجاء تقرير الطب الشرعي بأن المتهم كريم الهواري مدمن لمخدر الكوكايين والكحول، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبسه أربعة أيام علي ذمة التحقيقات، واستعجلت النيابة العامة تحريات المباحث النهائية حول الواقعة، كما قررت النيابة العامة إحالة المتهم لمحكمة الجنايات في محاكمة عاجلة.