النيابة العامة تنتهي إلى عدم وجود جريمة حول وفاة الممثل الأردني أشرف طلفاح

انتهت النيابة العامة من تحقيقاتها حول واقعة الممثل الأردني أشرف طلفاح، وتوصلت إلى عدم وجود جريمة حول وفاة الممثل الأردني، وذلك بعد اتخاذها جميع إجراءات التحقيق اللازمة لبيان حقيقة الواقعة، وجاء ذلك إلحاقا ببيانها السابق في الواقعة والصادر بتاريخ 14 من نوفمبر الجاري.

معاينة النيابة العامة

وكانت معاينة النيابة العامة لمسكن المتوفى المعثور على جثمانه أشرف طلفاح، لم تسفر عن وجود أي آثار عنف تشير لوجود شبهة جنائية في الواقعة، كما سألت النيابة العامة عددًا من الشهود؛ مؤجر العقار محل سكن المتوفى، وشقيقه، وصديقه المقرب، والذين لم تقف النيابة العامة من شهادتهم على وجود دلائل على وجود أي شبهة جنائية في الوفاة.

وتبينت النيابة العامة وجود إصابات بجثمان المتوفى أثناء مناظرته، وندبت الطبيب الشرعي لإجراء الصفة التشريحية على الجثمان لبيان سبب وكيفية وفاته، وبيان كيفية حدوث إصاباته، فضلًا عن أخذ عينات بيولوجية منه لبيان مدى وجود شبهة جنائية في الواقعة.

تقرير الصفة التشريحية

وأودعت مصلحة الطب الشرعي تقرير الصفة التشريحية الذي انتهى إلى عدم وجود شبهة جنائية في وفاته، وأنها تُعزَى إلى الحالة المرضية المزمنة والمتقدمة لرئتيه، وما ضاعفها من التهاب رئويٍّ شعبي حادٍّ، وارتفاع في ضغط الدم الذي أدى إلى أنزفة داخلية انتهت بالوفاة.

وأثبت التقرير أن الإصابات بجثمان المتوفى في مجموعها لا تُشير إلى وجود شبهة جنائية فيها، ويُرجَّح أن حدوثها كان خلال سقوطه على الأرض ونقله وإجراء محاولات إنعاشه القلبي والرئوي، وقد أكد الطبيب الشرعي ما انتهى إليه التقرير بأقواله في التحقيقات.

وشهد الضابط مُجري التحريات حول الواقعة بأنه لا توجد أي شبهة جنائية في وفاة الممثل الأردني، وعلى ذلك أمرت النيابة العامة بحفظ الأوراق.